Дешевые лекарства уходят из ассортимента Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов. Фармритейлеры объясняют это инфляцией.

с чего всё началось

В первом полугодии 2019 года в аптеках росли продажи только дорогих лекарств, следует из отчета DSM Group, на который ссылается «Коммерсантъ». Доля недорогих лекарств в структуре аптечных продаж пока еще высока. К примеру, почти 40% всех продаваемых препаратов стоят меньше 50 рублей.

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