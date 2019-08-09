Экономика
Дешевые лекарства «вымываются» из ассортимента аптекBFM.ru 09:59
В первом полугодии 2019 года в аптеках росли продажи только дорогих лекарств, следует из отчета DSM Group, на который ссылается «Коммерсантъ». Доля недорогих лекарств в структуре аптечных продаж пока еще высока. К примеру, почти 40% всех продаваемых препаратов стоят меньше 50 рублей.
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с чего всё началось
Дешевые лекарства уходят из ассортимента Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов. Фармритейлеры объясняют это инфляцией.Коммерсантъвчера в 18:31
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 10:49, Вашингтон
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