Экономика

Дешевые лекарства «вымываются» из ассортимента аптекBFM.ru 09:59

В первом полугодии 2019 года в аптеках росли продажи только дорогих лекарств, следует из отчета DSM Group, на который ссылается «Коммерсантъ». Доля недорогих лекарств в структуре аптечных продаж пока еще высока. К примеру, почти 40% всех продаваемых препаратов стоят меньше 50 рублей.
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с чего всё началось

Дешевые лекарства уходят из ассортимента

Дешевые лекарства уходят из ассортимента Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов. Фармритейлеры объясняют это инфляцией.
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Продажи недорогих лекарств начали падать впервые за три года

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«Ъ»: россияне стали реже покупать дешевые лекарства

РИА Новости05:37

«Коммерсантъ» узнал о падении продаж недорогих лекарств в аптеках

РБК04:13

Россиян захотели оставить без дешевых лекарств

Lenta.ru02:57

Дешевые лекарства исчезнут из аптек

URA.Ruвчера в 23:41
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 10:49, Вашингтон
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