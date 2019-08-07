Экономика

Дешевые лекарства уходят из ассортиментаКоммерсантъ вчера в 18:31

Дешевые лекарства уходят из ассортимента Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов. Фармритейлеры объясняют это инфляцией.
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с чего всё началось

Дешевые лекарства уходят из ассортимента

По данным исследования, падение продаж недорогих лекарств произошло впервые за последние три года. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк связывает сложившуюся ситуацию с вымыванием дешевых препаратов из ассортимента аптек.
Коммерсантъвчера в 18:31

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Дешевые лекарства исчезают из российских аптек

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Россиян захотели оставить без дешевых лекарств

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Россия завшивела: в аптеках резко выросли продажи средств от педикулеза

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«Чем дороже продаешь, тем больше бонус»: Из аптек исчезают дешевые лекарства - СМИ

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Дешевые лекарства исчезнут из аптек

URA.Ruвчера в 23:41

Зато мы делаем таблетки

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Обновлено вчера в 06:30
Общество

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Политика

Нагасаки отмечает 74-ю годовщину атомной бомбардировки

На этой неделе, 6 августа, церемония в связи с 74-й годовщиной памяти атомной бомбардировки состоялась и в Хиросиме, которая стала первой целью применения ядерного оружия США.
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Политика

Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство

Как сообщало ИА REGNUM, Украина запретила полеты российских самолетов над своей территорией в конце 2015 года.
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Общество

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Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Обновлено вчера в 09:39
Общество

Телеканалы в Москве впервые задействовали для оповещения о ЧС

Обновлено вчера в 21:53
Политика

Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле

Несколько десятков человек в Махачкале вышли на улицу из-за высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле.
Обновлено вчера в 20:33
Общество

«Уральские авиалинии» станут перевозчиком летней Универсиады 2023 года

Авиакомпания "Уральские авиалинии" выступит партнером и перевозчиком летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

Истребители США вышли на перехват российских Ту-95 у Аляски

Обновлено вчера в 16:19
Экономика

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Обновлено в 02:42
Происшествия

В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП

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Пожилая женщина сутки стояла в тайге, отпугивая медведя рычанием

Обновлено вчера в 02:33
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Шарль Каборе: Надеюсь, «Динамо» покажет хороший результат в матче с «Зенитом»

Полузащитник Динамо Шарль Каборе прокомментировал предстоящий матч пятого тура премьер-лиги с Зенитом.
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Футбол

Гаэль Какута вернулся в «Амьен»

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Общество

Источник: убытки предпринимателей от протестов в Москве превысили 106 млн рублей

Убытки предприятий торговли и услуг из-за несогласованных акций на бульварах в центре Москвы 27 июля и 3 августа превысили 106,2 млн рублей.
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Экономика

Uber отчитался о рекордных квартальных убытках

Убытки американской компании Uber во II квартале 2019 г. достигли $5,2 млрд, следует из ее отчетности.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия

В Нижегородской области автомобиль наехал на группу людей

Семь человек получили различные травмы в результате наезда легкового автомобиля на группу людей, которые стояли на обочине трассы в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:55
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Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
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Политика

Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма

Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
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Общество

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Возраст рождения ребенка будет расти и дальше, прогнозирует Росстат. В 2018 году в России родились 1,6 миллиона детей.
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В Турции на границе с Сирией прогремели взрывы на складе боеприпасов

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Samsung удалила высмеивающий Apple ролик

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Обновлено вчера в 08:42
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