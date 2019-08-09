Экономика
Дешевые лекарства исчезнут из аптекURA.Ru 08 августа в 23:41
Минпромторг планирует ввести требования к аптечному ассортименту, а также ответственность за их нарушение, чтобы предотвратить вымывание из продажи дешевых лекарств.
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с чего всё началось
Дешевые лекарства уходят из ассортимента Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов. Фармритейлеры объясняют это инфляцией.Коммерсантъ08 августа в 18:31
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Политика
Во Франции призывают решить вопрос российских займов царских времен
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер требует от правительства прояснить, какие меры французское правительство готово принять для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
Обновлено вчера в 05:23
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Обновлено вчера в 10:23
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Футбол
Фалькао заявил, что хочет перейти в «Галатасарай»
Обновлено в 02:03
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
В Киргизии арестовано имущество Атамбаева и его телеканал «Апрель»
Обновлено вчера в 14:47
Футбол
Марсьяль забрал игровой номер Лукаку в «МЮ»
Обновлено в 01:20
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено в 02:41
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11
Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:26
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Неизвестный напал на таксиста с ножом и попытался угнать автомобиль
Минувшей ночью в полицию поступило сообщение о ДТП. Приехавшими на место полицейскими был обнаружен раненый водитель такси.
Обновлено в 02:54
Наука
Физики изготовили радужный катафот из наночастиц и скотча
Группа физиков из Китая и США разработали пленку, которая отражает около 40 процентов падающего белого света независимо от угла его падения, кажется однотонно-зеленой, если источник света совпадает с наблюдателем, и радужно переливается в противном случае.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено 08 августа в 05:43
Футбол
Рахимов пока не знает, сыграет ли Глушаков со «Спартаком»
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия
Под Тамбовом 5 человек погибли при столкновении микроавтобусов
В пресс-службе управления МВД по Тамбовской области проинформировали о ДТП в регионе, в результате которого погибли пять человек и пострадали восемь.
Обновлено в 00:53
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
Обновлено в 02:45
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию президента Украины
Глава Белого дома Дональд Трамп не знает президента Украины Владимира Зеленского – об этом стало известно из диалога журналиста одного из СМИ, задавшего американскому лидеру вопрос о том, когда он пригласит своего украинского коллегу в Вашингтон.
Обновлено в 03:34
Общество
В России может появиться национальный стандарт для школьной формы
Росстандарт утвердит предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму в 2020-м году, работы в этом направлении уже ведутся.
Обновлено вчера в 03:25
Происшествия
При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома»
Обновлено вчера в 18:49
Культура
Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован
Обновлено в 03:04
Технологии
Adobe показала прозрачную AR-витрину
Обновлено вчера в 15:36
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Единоборства
Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии
Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено вчера в 14:00
Хоккей
Фолиньо разочарован уходом Панарина и Бобровского из «Коламбуса»
Капитан "Коламбуса" Ник Фолиньо разочарован тем, что многие из его бывших партнеров по команде сменили летом клуб.
Обновлено в 01:17
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето
Тепло в российскую столицу вернется вечером 9 августа. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 04:11
Авто
Сеть каршеринга в Воронеже пополнится новыми моделями Renault
В парке оператора каршеринга CarSmile в Воронеже появятся французские модели Renault Logan и Sandero в серии Stepway City.
Обновлено вчера в 06:54
Недвижимость
Сбербанк сообщил о снижении ставок по ипотеке для семей с детьми
Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми».
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе Чаяндинского нефтегазового месторождения в Республике Саха (Якутия), сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона в субботу.
Обновлено в 03:07