Экономика
Дешево, но не сердито: банки повременят с введением комиссии в СБПИзвестия вчера в 17:01
Банки — участники Системы быстрых платежей ЦБ не торопятся вводить комиссию за денежные переводы. Это следует из ответов кредитных организаций на вопрос «Известий» о ее внедрении. Ранее многие из них планировали ввести плату с 1 июня 2019 года, но сейчас решили повременить с этим.
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Большинство банков продлили нулевую комиссию на переводы в Системе быстрых платежей
Комсомольская правдавчера в 17:31
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