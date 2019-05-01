Дешево, но не сердито: банки повременят с введением комиссии в СБПИзвестия 17:01

Бесплатный сыр Два банка, которые планировали установить комиссию за денежные переводы в Системе быстрых платежей (СБП) с 1 июня, — Росбанк и "Ак Барс" — переносят ее введение на осень.

Дешево, но не сердито: банки повременят с введением комиссии в СБП

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