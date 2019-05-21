Футбол
Дешам прокомментировал слухи об уходе в «Ювентус»Евро-футбол.ру 09:32
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал слухи о возможном уходе в "Ювентус". "Моё будущее связано со сборной Франции", - цитирует специалиста сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.
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Общество
Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»
Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Происшествия
В тоннеле московского метро застряли три поезда
Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским
Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
Обновлено в 07:55
Политика
Мэй пообещала парламенту голосование по второму референдуму по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала парламенту голосование по вопросу о проведении второго референдума по Brexi, но увязала его с одобрением депутатами соглашения с ЕС.
Обновлено в 11:36
Футбол
Чех станет спортивным директором «Челси»
37-летний футболист ранее объявил, что этим летом завершит игровую карьеру. В «Челси» Чех получит должность спортивного директора.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Политика
Россиян разрешили пускать к родственникам в реанимацию
Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязывает больницы пускать родственников навещать пациентов в реанимации, сообщает РИА "Новости" В настоящее время такая обязанность медицинских учреждений нигде не прописана, поэтому в каждом конкретном случае принимается новое решение.
Обновлено в 08:03
Политика
Путин провел телефонные переговоры с Меркель и Макроном
Обновлено в 15:29
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Политика
Двух журналистов «Коммерсанта» уволили из-за статьи о Матвиенко
Двух журналистов «Коммерсанта» Ивана Сафронова и Максима Иванова уволили из-за статьи о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с занимаемого поста.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия
Следствие раскрыло хищение 25 млрд рублей у «Нота-Банка»
Следствие раскрыло хищение 25 миллиардов рублей у "Нота-Банка", передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:26
Хоккей
Швеция — Россия 2:7 (3-й период)
Ассистентами выступили Евгений Малкин и Динар Хафизуллин. Счёт в матче — 3:1 в пользу сборной России. Идёт середина второго периода встречи.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес
Полина Гагарина публично унизила Викторию Дайнеко
Разумеется, Полина не хотела оскорблять или унижать лично Викторию, она лишь говорила о том, что сам по себе статус победителя «Фабрики» сегодня ничего не значит.
Обновлено в 13:00
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Шоу-бизнес
День рождения Леры Кудрявцевой прошел в водных развлечениях на Майами
Лере Кудрявцевой 19 мая исполнилось 48 лет. День рождения она праздновала вместе с мужем Игорем Макаровым на Майами.
Обновлено в 01:51
Экономика
ЦБ ужесточил требования по защите денег вкладчиков от киберугроз
Банк России ужесточил требования к банкам, чтобы защитить деньги клиентов от киберпреступников, следует из положения ЦБ.
Обновлено в 16:03
Театры
Жену Михаила Боярского назначили худруком театра имени Ленсовета
Несколько дней назад стало известно о том, что супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан станет художественным руководителем Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета.
Обновлено в 11:23
Общество
Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами
Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.
Обновлено в 11:31
Политика
Точная дата парламентских выборов на Украине пока остаётся неизвестной
Датой внеочередных выборов в Верховную Раду Украины станут 21 или 28 июля, заявил глава Радикальной партии Олег Ляшко, комментируя итоги консультации у президента Украины Владимира Зеленского, сообщил 21 мая телеканал «112 Украина».
Обновлено в 08:07
Автоспорт
Хэмилтон отреагировал на смерть Ники Лауды
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон в своем Инстаграме опубликовал комментарий по поводу смерти трехкратного чемпиона мира Ники Лауды.
Обновлено в 14:36
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Футбол
Прощальный матч Компани в «Манчестер Сити» пройдет в сентябре
Компани за 11 лет в Манчестер Сити провел 360 матчей за команду (20 голов) и выиграл 12 титулов.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой
Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Эль Фаннинг упала в обморок на вечеринке в Каннах
На вечеринке в Каннах американская актриса Эль Фаннинг упала в обморок.
Обновлено в 10:06
Авто
Renault Megane RS побил рекорд Нюрбургринга
Стоит отметить, что актуальное поколение хэтчбека Renault Megane RS Trophy-R на днях установило новый рекорд трассы Нюрбургринга — автомобиль прошел круг за 7 минут 40,100 секунды, что на 4,0 секунды быстрее достижения Honda Civic Type R.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Энергетика
Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой
Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 14:48
Здоровье
Онколог Минздрава рассказал, как уберечься от меланомы
Врач-онколог Андрей Поляков рассказал о способах защиты от меланомы.
Обновлено в 14:52