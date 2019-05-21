Футбол
Дешам прокомментировал слухи об уходе в «Ювентус»Евро-футбол.ру 09:32
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал слухи о возможном уходе в "Ювентус". "Моё будущее связано со сборной Франции", - цитирует специалиста сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 19:19, Ашберн
Хоккей
Вратарь Швеции объяснил семь пропущенных шайб от России
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Актер сериала «Физрук» Андрей Крыжний прошел проверку на детекторе лжи
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Конте отсудил у «Челси» €10,5 млн
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Митинг с требованием перенести на осень выборы президента Абхазии провела оппозиция в Сухуме, передает Sputnik.
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