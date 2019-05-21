Футбол

Дешам прокомментировал слухи об уходе в «Ювентус»Евро-футбол.ру 09:32

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал слухи о возможном уходе в "Ювентус". "Моё будущее связано со сборной Франции", - цитирует специалиста сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.
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Дешам прокомментировал свой возможный уход из сборной Франции в «Ювентус»

Газета.Ru13:13

Дешам: «Приятно слышать про „Ювентус“, но мое будущее связано со сборной Франции»

Sport24.ru10:32

Дидье Дешам опроверг слухи об уходе в «Ювентус»

Спорт-Экспресс09:00

Дидье Дешам: Мое будущее связано со сборной Франции

Советский спорт09:50

Дешам прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ювентус»

Матч ТВ09:34

Дешам: «Ювентус»? Моё будущее связано со сборной Франции

Чемпионат09:19

Дешам: мое будущее связано со сборной Франции

РИА Новости10:19
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 19:19, Ашберн
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