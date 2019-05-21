Дешам прокомментировал слухи об уходе в «Ювентус»Евро-футбол.ру 09:32

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал слухи о возможном уходе в "Ювентус". "Моё будущее связано со сборной Франции", - цитирует специалиста сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

Дешам прокомментировал слухи об уходе в «Ювентус»

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