Дешам прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ювентус»Матч ТВ 09:34

Напомним, что 17 мая «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера по окончании сезона. Дешам считается одним из его возможных преемников.

Дешам прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ювентус»

Политика На Украину вернулся бывший глава СБУ времен Януковича Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) и вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский вернулся на Украину.

Энергетика Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Шоу-бизнес Яна Поплавская переживает из-за плохой наследственности Как оказалось, артистка переживает из-за своей плохой наследственности, поэтому она регулярно проходит различные обследования.

Политика Зеленский назначил Шефира первым помощником Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о назначении Сергея Шефира первым помощником.

Экономика ЦБ ужесточил требования к банкам по защите информации об операциях Банк России обязал банки уведомлять регулятор об инцидентах, связанных с защитой информации клиентов при переводе денежных средств, говорится в сообщении ЦБ.

Происшествия У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.

Политика Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.

Шоу-бизнес Эль Фаннинг упала в обморок на вечеринке в Каннах На вечеринке в Каннах американская актриса Эль Фаннинг упала в обморок.

Футбол В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.

Происшествия В Новом Уренгое Як-42 вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси Самолет Як-42 авиакомпании "КрасАвиа", вылетевший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, был вынужден вернуться в ямальский аэропорт из-за неубранных шасси, сообщили в пресс-службе управления МЧС по ЯНАО.

Происшествия Игоря Талькова лишили прав за пьяную езду Чертановский суд Москвы постановил лишить водительских прав Игоря Талькова – младшего на два года и обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Политика Двух журналистов «Коммерсанта» уволили из-за статьи о Матвиенко Двух журналистов «Коммерсанта» Ивана Сафронова и Максима Иванова уволили из-за статьи о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с занимаемого поста.

Космос Уфологи заметили загадочные космодромы на Юпитере Специалисты в области уфологии обнаружили загадочные космодромы на Юпитере после изучения новых фотографий газового гиганта, которые были сделаны аппаратами NASA.

Музыка Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны» Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».

Политика МИД назвал закон о языке на Украине инструментом политической борьбы Члены Совбеза 20 мая заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон о статусе украинского языка.

Происшествия Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Политика США ввели санкции против трех российских организаций 14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Под особое внимание американских парламентариев попали швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem, которые занимаются прокладкой труб для газопровода.

Наука На соляном руднике майя обнаружен уникальный артефакт Ученые из Университета штата Луизиана (США) сообщили о результатах исследования уникального артефакта цивилизации майя, обнаруженного ими при раскопках на юге Белиза.

Хоккей Канада — США 2:0 (1-й период) Расписание чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии Если Россия проиграет шведам, в 1/4 попадет на Канаду или США.