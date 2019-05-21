Футбол

Дешам прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ювентус»Матч ТВ 09:34

Напомним, что 17 мая «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера по окончании сезона. Дешам считается одним из его возможных преемников.
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Дешам: «Приятно слышать про „Ювентус“, но мое будущее связано со сборной Франции»

Sport24.ru10:32

Дешам прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ювентус»

Матч ТВ09:34

Дидье Дешам: Мое будущее связано со сборной Франции

Советский спорт09:50

Дешам прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ювентус»

Sportbox.RU09:34

Дешам: мое будущее связано со сборной Франции

РИА Новости10:19

Дешам: «Ювентус»? Моё будущее связано со сборной Франции

Чемпионат09:19

Дидье Дешам опроверг слухи об уходе в «Ювентус»

Спорт-Экспресс09:00
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 14:42, Ашберн
Политика

На Украину вернулся бывший глава СБУ времен Януковича

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) и вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский вернулся на Украину.
Обновлено в 13:29
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Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
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Яна Поплавская переживает из-за плохой наследственности

Как оказалось, артистка переживает из-за своей плохой наследственности, поэтому она регулярно проходит различные обследования.
Обновлено в 06:49
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Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

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Общество

Обозвавший противников храма бесами Соловьев приготовился судиться

Обновлено в 06:52
Политика

Зеленский назначил Шефира первым помощником

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о назначении Сергея Шефира первым помощником.
Обновлено в 13:11
Футбол

Икарди не попадёт в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки

Нападающий "Интера" Мауро Икарди пропустит Кубок Америки-2019.
Обновлено вчера в 21:59
Экономика

ЦБ ужесточил требования к банкам по защите информации об операциях

Банк России обязал банки уведомлять регулятор об инцидентах, связанных с защитой информации клиентов при переводе денежных средств, говорится в сообщении ЦБ.
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Политика

В Воронеж сегодня приезжает Дмитрий Медведев

Обновлено в 01:09
Происшествия

У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Политика

Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес

Эль Фаннинг упала в обморок на вечеринке в Каннах

На вечеринке в Каннах американская актриса Эль Фаннинг упала в обморок.
Обновлено в 10:06
Футбол

В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку

Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
Обновлено в 14:12
Политика

МИД Чехии поздравил персонажа, взошедшего на трон в «Игре престолов»

Обновлено в 13:24
Происшествия

В Новом Уренгое Як-42 вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси

Самолет Як-42 авиакомпании "КрасАвиа", вылетевший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, был вынужден вернуться в ямальский аэропорт из-за неубранных шасси, сообщили в пресс-службе управления МЧС по ЯНАО.
Обновлено в 12:22
Происшествия

Игоря Талькова лишили прав за пьяную езду

Чертановский суд Москвы постановил лишить водительских прав Игоря Талькова – младшего на два года и обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Обновлено в 05:15
Политика

Двух журналистов «Коммерсанта» уволили из-за статьи о Матвиенко

Двух журналистов «Коммерсанта» Ивана Сафронова и Максима Иванова уволили из-за статьи о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с занимаемого поста.
Обновлено вчера в 05:48
Космос

Уфологи заметили загадочные космодромы на Юпитере

Специалисты в области уфологии обнаружили загадочные космодромы на Юпитере после изучения новых фотографий газового гиганта, которые были сделаны аппаратами NASA.
Обновлено вчера в 03:46
Происшествия

Осужденный за разбой и убийство сбежал из российской колонии

Обновлено в 13:29
Кино

Финал сериала «Игра престолов» побил все рекорды по просмотрам

Обновлено в 03:21
Музыка

Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»

Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Политика

МИД назвал закон о языке на Украине инструментом политической борьбы

Члены Совбеза 20 мая заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон о статусе украинского языка.
Обновлено в 13:06
Авто

«Яндекс.Авто» установят на 2 млн автомобилей Lada, Renault и Nissan

Обновлено в 04:43
Происшествия

Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован

Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40
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США ввели санкции против трех российских организаций

14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Под особое внимание американских парламентариев попали швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem, которые занимаются прокладкой труб для газопровода.
Обновлено в 11:18
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На соляном руднике майя обнаружен уникальный артефакт

Ученые из Университета штата Луизиана (США) сообщили о результатах исследования уникального артефакта цивилизации майя, обнаруженного ими при раскопках на юге Белиза.
Обновлено в 12:23
Хоккей

Канада — США 2:0 (1-й период)

Расписание чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии Если Россия проиграет шведам, в 1/4 попадет на Канаду или США.
Обновлено в 02:09
Футбол

СМИ: руководство футбольного ЦСКА задумалось о смене тренера

Ранее сообщалось, что ЦСКА отмечает 300 победу.
Обновлено в 10:32
Происшествия

В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских

Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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Дидье Дешам
Французский футболист
Французский футболист, тренер. Будучи капитаном сборной Франции, привёл её к победам на чемпионате мира 1998 и чемпионате Европы 2000. С 8 июля 2012 года является главным тренером сборной Франции, с которой выиграл чемпионат мира 2018.
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