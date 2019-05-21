Футбол
Дешам прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ювентус»Матч ТВ 09:34
Напомним, что 17 мая «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера по окончании сезона. Дешам считается одним из его возможных преемников.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 14:42, Ашберн
Политика
На Украину вернулся бывший глава СБУ времен Януковича
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) и вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский вернулся на Украину.
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Энергетика
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Шоу-бизнес
Яна Поплавская переживает из-за плохой наследственности
Как оказалось, артистка переживает из-за своей плохой наследственности, поэтому она регулярно проходит различные обследования.
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Политика
Зеленский назначил Шефира первым помощником
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о назначении Сергея Шефира первым помощником.
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Футбол
Икарди не попадёт в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки
Нападающий "Интера" Мауро Икарди пропустит Кубок Америки-2019.
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Экономика
ЦБ ужесточил требования к банкам по защите информации об операциях
Банк России обязал банки уведомлять регулятор об инцидентах, связанных с защитой информации клиентов при переводе денежных средств, говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 09:55
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Обновлено в 08:11
Политика
Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Эль Фаннинг упала в обморок на вечеринке в Каннах
На вечеринке в Каннах американская актриса Эль Фаннинг упала в обморок.
Обновлено в 10:06
Футбол
В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку
Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
Обновлено в 14:12
Происшествия
В Новом Уренгое Як-42 вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси
Самолет Як-42 авиакомпании "КрасАвиа", вылетевший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, был вынужден вернуться в ямальский аэропорт из-за неубранных шасси, сообщили в пресс-службе управления МЧС по ЯНАО.
Обновлено в 12:22
Происшествия
Игоря Талькова лишили прав за пьяную езду
Чертановский суд Москвы постановил лишить водительских прав Игоря Талькова – младшего на два года и обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Обновлено в 05:15
Политика
Двух журналистов «Коммерсанта» уволили из-за статьи о Матвиенко
Двух журналистов «Коммерсанта» Ивана Сафронова и Максима Иванова уволили из-за статьи о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с занимаемого поста.
Обновлено вчера в 05:48
Космос
Уфологи заметили загадочные космодромы на Юпитере
Специалисты в области уфологии обнаружили загадочные космодромы на Юпитере после изучения новых фотографий газового гиганта, которые были сделаны аппаратами NASA.
Обновлено вчера в 03:46
Кино
Финал сериала «Игра престолов» побил все рекорды по просмотрам
Обновлено в 03:21
Музыка
Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»
Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
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Политика
МИД назвал закон о языке на Украине инструментом политической борьбы
Члены Совбеза 20 мая заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон о статусе украинского языка.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован
Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40
Политика
США ввели санкции против трех российских организаций
14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Под особое внимание американских парламентариев попали швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem, которые занимаются прокладкой труб для газопровода.
Обновлено в 11:18
Наука
На соляном руднике майя обнаружен уникальный артефакт
Ученые из Университета штата Луизиана (США) сообщили о результатах исследования уникального артефакта цивилизации майя, обнаруженного ими при раскопках на юге Белиза.
Обновлено в 12:23
Хоккей
Канада — США 2:0 (1-й период)
Расписание чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии Если Россия проиграет шведам, в 1/4 попадет на Канаду или США.
Обновлено в 02:09
Футбол
СМИ: руководство футбольного ЦСКА задумалось о смене тренера
Ранее сообщалось, что ЦСКА отмечает 300 победу.
Обновлено в 10:32
Происшествия
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.
Обновлено в 06:03