Дидье Дешам стал лучшим тренером 2018-го года во Франции по версии France Football. В минувшем году Дешам привел сборную Франции к победе на чемпионате мира в России. Стоит отметить, что он уже признавался лучшим тренером во Франции в 2003 и 2010 годах.

Дешам признан лучшим тренером 2018 года во Франции

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