Футбол

Дешам признан лучшим тренером 2018 года во Франции
Матч ТВ
12:54

Дидье Дешам стал лучшим тренером 2018-го года во Франции по версии France Football. В минувшем году Дешам привел сборную Франции к победе на чемпионате мира в России. Стоит отметить, что он уже признавался лучшим тренером во Франции в 2003 и 2010 годах.
Матч ТВ12:54

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Дешам в третий раз в карьере признан лучшим тренером года во Франции

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Дешам признан тренером года во Франции по версии France Football

РИА Новости15:41

Дешам — тренер года во Франции

Чемпионат14:39

Дешам - лучший тренер Франции в 2018 году

Soccer.ru13:27

Дешам признан лучшим тренером 2018 года во Франции

Sportbox.RU12:54

Дешам признан лучшим тренером 2018 года во Франции

Матч ТВ12:54

France Football назвал Дешама лучшим тренером 2018 года во Франции

Бомбардир.ру14:46
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Дидье Дешам
Французский футболист
Французский футболист, тренер. Будучи капитаном сборной Франции, привёл её к победам на чемпионате мира 1998 и чемпионате Европы 2000. С 8 июля 2012 года является главным тренером сборной Франции, с которой выиграл чемпионат мира 2018.
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Представляет Францию в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация - Федерация футбола Франции. Федерация является членом ФИФА с 1904 года, членом УЕФА с 1954 года. Французы были одними из основателей обеих этих организаций. Франция является двукратным чемпионом Европы и двукратным и действующим чемпионом мира.
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