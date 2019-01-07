Футбол
Дешам признан лучшим тренером 2018 года во Франции
Дешам признан лучшим тренером 2018 года во ФранцииМатч ТВ12:54
Дидье Дешам стал лучшим тренером 2018-го года во Франции по версии France Football. В минувшем году Дешам привел сборную Франции к победе на чемпионате мира в России. Стоит отметить, что он уже признавался лучшим тренером во Франции в 2003 и 2010 годах.
Матч ТВ12:54
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