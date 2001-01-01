Футбол

Дешам назвал пощечиной поражение от ТурцииЕвро-футбол.ру 03:14

Турция — Франция
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Конья Бююкшехир Стады»
Каан Айхан
30′
Махмут Текдемир
39′
Дженгиз Ундер
40′
45′+2′
Самюэль Умтити
Мерих Демирал
45′+2′
46′
Блез Матюиди
Кингсли Коман
46′
Люка Динь
Ферлан Менди
72′
Оливье Жиру
Виссам Бен-Йеддер
Ирфан Кахведжи
Озан Туфан
80′
Дженгиз Ундер
Юсуф Языджи
85′
86′
Кингсли Коман
Дорукхан Токоз
Абдулкадир Омюр
90′
Сборная Франции потерпела поражение от Турции в матче отборочного турнира Евро-2020 (0:2). Итоги встречи прокомментировал главный тренер чемпиона мира 2018 года Дидье Дешам.
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Подробнее о событии

Дешам считает, что в игре сборной Франции с Турцией нет положительных моментов

Спорт-Экспрессвчера в 20:08

Дидье Дешам: «Сборная Франции получила серьезную пощечину»

Sportbox.RUвчера в 19:40

Дешам: «Сборная Турции заслужила эти три очка»

Bobsoccerвчера в 17:12

Дешам: «Поражение от сборной Турции - это пощечина»

Soccer.ruвчера в 17:21

Дешам о матче с Турцией: «Это была пощечина, больше мне нечего сказать»

Sports.ruвчера в 17:44

Дешам – о поражении от Турции: «Мы получили хорошую пощечину»

Бомбардир.рувчера в 17:21

Дидье Дешам: «Сборная Франции получила серьезную пощечину»

Матч ТВвчера в 19:40
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:36, Ашберн
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