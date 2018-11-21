Футбол

Дешам: «Многим хотелось бы пережить то, что Франция пережила в июле»
Sport24.ru
00:16

Многим сборным хотелось бы пережить то, что мы пережили в июле.
Sport24.ru00:16

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Дешам: многие команды с удовольствием пережили бы то же, что и Франция в июле

Чемпионат03:01

Дешам: «Многим хотелось бы пережить то, что Франция пережила в июле»

Sport24.ru00:16

Дидье Дешам: «2018 год получился отличным для сборной Франции, многие хотели бы такого же»

Спорт-Экспрессвчера в 22:23

Дешам: «Многим командам хотелось бы пережить то, что Франция пережила в июле в России»

Бомбардир.рувчера в 23:33

Дидье Дешам: «Матч против Нидерландов был плох во всем, но мы можем закончить год на хорошей ноте»

Матч ТВ19 ноября в 14:06

Дидье Дешам: «Матч против Нидерландов был плох во всем, но мы можем закончить год на хорошей ноте»

Sportbox.RU19 ноября в 14:06
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
Футбол

Дзюба обратился к болельщикам после проигрыша России от Швеции

Капитан национальной команды Артем Дзюба после досадного проигрыша обратился к болельщикам и заявил, что футболисты сборной искренне стараются и безразличных в коллективе нет.
Обновлено в 06:49
Футбол

Касильяс летом 2019 года может перейти в клуб MLS

Контракт вратаря с португальской командой рассчитан до лета 2019 года. 37-летний Касильяс выступал за «Реал» с 1999 по 2015 год.
Обновлено в 06:47
Футбол

О’Нил покинул пост главного тренера сборной Ирландии

О'Нил возглавлял сборную Ирландии с ноября 2013 года.
Обновлено в 06:55
Футбол

Бывший вратарь «Баварии» может стать президентом клуба

Экс-голкипер «Баварии» Оливер Кан может стать одним из главных претендентов на пост президента клуба.
Обновлено в 06:13
Футбол

Мбаппе и Неймар избежали серьезных травм

Неймар был заменен на 8-й минуте товарищеского матча между Бразилией и Камеруном из-за мышечных проблем, Мбаппе – из-за травмы плеча в матче Франция – Уругвай.
Обновлено в 06:34
Футбол

Вратарь «Спартака» Селихов рассказал о восстановлении после травмы

Обновлено в 06:01
Футбол

«Барселона» интересуется полузащитником «Лиона» Ндомбеле

Барселона продолжает рассматривать варианты усиления центра поля и может остановить свой выбор на французе Танги Ндомбеле из Лиона, сообщает Sport.es.
Обновлено в 06:41
Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет увеличить зарплату Рэшфорду в два раза

"Манчестер Юнайтед" собирается поднять зарплату Маркусу Рэшфорду в два раза.
Обновлено в 06:16
Футбол

AS: «Барселона» не сможет покупать игроков «Ливерпуля» до 2021 года

«Барселона» согласилась не подписывать игроков «Ливерпуля» в течение трех лет.
Обновлено в 06:43
Футбол

Экс-тренер «Реала» Лопетеги может возглавить сборную США

Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского "Реала" Хулен Лопетеги может возглавить национальную команду США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:02
Футбол

Болельщики «Спартака» требуют продажи Глушакова

Обновлено в 05:26
Футбол

Луиз хочет остаться в лондонском «Челси»

Обновлено в 06:33
Футбол

Год сборной России. ЧМ-18, Лига Наций и задел на Евро-2020

30 место по владению мячом на ЧМ-18 – всего 39.4 % времени, а в Лиге Наций по сумме четырех игр получилось 45.5 %, что тоже неважно.
Обновлено в 06:22
Футбол

Гол Фарфана не спас Перу от поражения в матче с Коста-Рикой

Сборная Перу проиграла Коста-Рике в товарищеском матче.
Обновлено в 00:46
Футбол

Манчини: надеюсь, впереди у сборной Италии будут только победы

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги товарищеского матча с командой США.
Обновлено в 03:44
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Дидье Дешам
Французский футболист
Французский футболист, тренер. Будучи капитаном сборной Франции, привёл её к победам на чемпионате мира 1998 и чемпионате Европы 2000. С 8 июля 2012 года является главным тренером сборной Франции, с которой выиграл чемпионат мира 2018.
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Сборная Франции по футболу
Представляет Францию в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация - Федерация футбола Франции. Федерация является членом ФИФА с 1904 года, членом УЕФА с 1954 года. Французы были одними из основателей обеих этих организаций. Франция является двукратным чемпионом Европы и двукратным и действующим чемпионом мира.
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