Футбол

Дешам: «Многим хотелось бы пережить то, что Франция пережила в июле»
Sport24.ru
00:16

Франция — Уругвай
1 – 0
Матч завершён
Товарищеские матчи, вчера
Стадион «Стад де Франс»
Килиан Мбаппе
Флориан Товен
36′
Мамаду Сако
Преснел Кимпембе
46′
Оливье Жиру
52′
60′
Федерико Вальверде
Джорджиан Де Арраскаэта
Блез Матюиди
Стивен Нзонзи
63′
Танги Ндомбеле
Набиль Фекир
70′
74′
Лукас Торрейра
Хонатан Родригес
79′
Родриго Бентанкур
Оливье Жиру
Алассан Плеа
80′
82′
Бруно Мендес
Антуан Гризманн
90′+2′
Антуан Гризманн
Мусса Сиссоко
90′+3′
Многим сборным хотелось бы пережить то, что мы пережили в июле.
Sport24.ru00:16

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Французский футболист, тренер. Будучи капитаном сборной Франции, привёл её к победам на чемпионате мира 1998 и чемпионате Европы 2000. С 8 июля 2012 года является главным тренером сборной Франции, с которой выиграл чемпионат мира 2018.
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