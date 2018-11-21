Многим сборным хотелось бы пережить то, что мы пережили в июле.

Дешам: «Многим хотелось бы пережить то, что Франция пережила в июле»

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