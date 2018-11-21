Футбол

Дешам: «Многим хотелось бы пережить то, что Франция пережила в июле»
Sport24.ru
00:16

Франция — Уругвай
1 – 0
Матч завершён
Товарищеские матчи, вчера
Стадион «Стад де Франс»
Килиан Мбаппе
Флориан Товен
36′
Мамаду Сако
Преснел Кимпембе
46′
Оливье Жиру
52′
60′
Федерико Вальверде
Джорджиан Де Арраскаэта
Блез Матюиди
Стивен Нзонзи
63′
Танги Ндомбеле
Набиль Фекир
70′
74′
Лукас Торрейра
Хонатан Родригес
79′
Родриго Бентанкур
Оливье Жиру
Алассан Плеа
80′
82′
Бруно Мендес
Антуан Гризманн
90′+2′
Антуан Гризманн
Мусса Сиссоко
90′+3′
Многим сборным хотелось бы пережить то, что мы пережили в июле.
Sport24.ru00:16

Подробнее о событии

Дешам: многие команды с удовольствием пережили бы то же, что и Франция в июле

Чемпионат03:01

Дидье Дешам: «Поступок Гризманна в отношении Жиру показывает, насколько хороша атмосфера в команде»

Sportbox.RU01:55

Дидье Дешам: «Поступок Гризманна в отношении Жиру показывает, насколько хороша атмосфера в команде»

Матч ТВ01:55

Дешам: «Многим хотелось бы пережить то, что Франция пережила в июле»

Sport24.ru00:16

Дешам похвалил Гризманна за то, что тот дал пробить пенальти Жиру

Soccer.ruвчера в 23:23

Дидье Дешам: «2018 год получился отличным для сборной Франции, многие хотели бы такого же»

Спорт-Экспрессвчера в 22:23

Дешам: «Многим командам хотелось бы пережить то, что Франция пережила в июле в России»

Бомбардир.рувчера в 23:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Футбол

Россия проиграла Швеции в Лиге наций

Сборная России по футболу проиграла Швеции в решающем матче Лиги наций за право подняться в дивизион А. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу скандинавов.
Обновлено в 03:29
Футбол

Селихов: «В первые моменты после травмы было не особо тяжело»

Обновлено в 04:13
Футбол

Лионель Скалони: «Рады, что Икарди и Дибала забили»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони остался доволен игрой Мауро Икарди и Пауло Дибалы в товарищеском матче с Мексикой (2:0). — Мы счастливы, что Икарди и Дибала сумели отличиться в этом матче.
Обновлено в 03:45
Футбол

Муниаин продлил контракт с «Атлетиком» до 2024 года

Новое соглашение действует до 30 июня 2024 года. 25-летний футболист выступает за первую команду "Атлетика" с 2009 года.
Обновлено в 04:14
Футбол

«Барселона» не сможет приобретать игроков «Ливерпуля» до 2021 года

Обновлено в 03:50
Футбол

Экс-тренер «Реала» Лопетеги может возглавить сборную США

Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского "Реала" Хулен Лопетеги может возглавить национальную команду США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:51
Футбол

Болельщики «Спартака» потребовали от Федуна продать Глушакова

Обновлено в 03:58
Футбол

Агент Погба провел переговоры с «Ювентусом»

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола провел переговоры с руководством «Ювентуса».
Обновлено в 03:20
Футбол

Тренеры клубов РПЛ выступили за внедрение системы VAR в России

Тренеры и руководители клубов Российской премьер-лиги (РФПЛ) выступили за внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России, заявил РИА Новости президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.
Обновлено в 03:11
Футбол

«ПСЖ» не хочет отпускать Рабьо бесплатно и готов продать его в январе

Как уже сообщалось, главным претендентом на Рабьо является «Барселона», однако желание «ПСЖ» продать хавбека в январе может внести изменения в список фаворитов.
Обновлено в 03:19
Футбол

Игроки «ПСЖ» стали участниками розыгрыша

Футболистов французского "ПСЖ" разыграло клубное телевидение, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:21
Футбол

Эмери хочет видеть в «Арсенале» Морено

Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено может сменить команду. Как сообщает The Mirror, интерес к 26-летнему испанцу проявляет "Арсенал".
Обновлено в 02:19
Футбол

«Спартак» поздравил Джикию с днем рождения

"Спартак" поздравил с 25-летием защитника красно-белых и сборной России Георгия Джикию.
Обновлено в 01:27
Футбол

Президент УЕФА допустил введение VAR в Лиге чемпионов в этом сезоне

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил готовность ввести систему видеоповторов VAR в Лиге чемпионов уже в этом сезоне.
Обновлено в 03:00
Футбол

Спортивный директор «Арсенала»: «Черевченко хорошо знает наших игроков, а времени на раскачку нет»

Немаловажным фактором стало и то, что Игорь Геннадьевич хорошо знает многих игроков «Арсенала», а у нас нет времени на раскачку.
Обновлено в 03:14
ещё по теме
Дидье Дешам
Французский футболист
Французский футболист, тренер. Будучи капитаном сборной Франции, привёл её к победам на чемпионате мира 1998 и чемпионате Европы 2000. С 8 июля 2012 года является главным тренером сборной Франции, с которой выиграл чемпионат мира 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное