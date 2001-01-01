Футбол

Дешам: «Гризманн и Мбаппе хорошо дополняют друг друга»Евро-футбол.ру 03:17

Франция — Исландия
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Стад де Франс»
Самюэль Умтити
12′
51′
Биркир Бьярнасон
57′
Рунар Мар Сигурйонссон
Арноур Ингви Траустасон
62′
Альберт Гудмундссон
Альфред Финнбогасон
Оливье Жиру
68′
Килиан Мбаппе
78′
Н'Голо Канте
Тома Лемар
80′
Антуан Гризманн
84′
84′
Биркир Саеварссон
Ари Скуласон
Левен Курзава
Преснел Кимпембе
85′
Оливье Жиру
Мусса Сиссоко
90′
Антуан Гризманн
90′+1′
Гризманн и Мбаппе хорошо дополняют друг друга на поле.
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