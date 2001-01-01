Футбол

Дешам: «Гризманн и Мбаппе хорошо дополняют друг друга»Евро-футбол.ру 03:17

Франция — Исландия
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Стад де Франс»
Самюэль Умтити
12′
51′
Биркир Бьярнасон
57′
Рунар Мар Сигурйонссон
Арноур Ингви Траустасон
62′
Альберт Гудмундссон
Альфред Финнбогасон
Оливье Жиру
68′
Килиан Мбаппе
78′
Н'Голо Канте
Тома Лемар
80′
Антуан Гризманн
84′
84′
Биркир Саеварссон
Ари Скуласон
Левен Курзава
Преснел Кимпембе
85′
Оливье Жиру
Мусса Сиссоко
90′
Антуан Гризманн
90′+1′
Гризманн и Мбаппе хорошо дополняют друг друга на поле.
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Дешам: «Гризманн и Мбаппе хорошо дополняют друг друга»

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Дидье Дешам
Французский футболист
Французский футболист, тренер. Будучи капитаном сборной Франции, привёл её к победам на чемпионате мира 1998 и чемпионате Европы 2000. С 8 июля 2012 года является главным тренером сборной Франции, с которой выиграл чемпионат мира 2018.
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