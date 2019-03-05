Армия и оружие
Десантные катера Росгвардии начали охранять Крымский мостNews.ru 08:49
В Керченском проливе на боевое дежурство заступили новые транспортно-десантные катера БК-16. Для этого они перешли из Севастополя в Керчь. Два катера будут обеспечивать охрану акватории Крымского моста.
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«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
В первом матче, прошедшем в Амстердаме 13 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел "Аякс".
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США пообещали санкции третьим странам за дела с Венесуэлой
США допустили введение санкций против третьих стран за ведение дел с Венесуэлой, передает РИА "Новости".
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Россиян продолжат забирать в армию
В 2018-м военную службу по контракту проходят более 350 тысячи человек, в ходе осеннего призыва на срочную службу были набраны 132 тысячи человек.
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Происшествия
В ООН оценили незаконный оборот человеческих органов в мире
В 600 миллионов долларов в год оценивается незаконный оборот человеческих органов в мире.
Обновлено в 18:39
Происшествия
Судей Дорогомиловского суда Москвы возьмут под госзащиту из-за угроз
Автора сообщения в WhatsApp с угрозами в адрес судей Дорогомиловского суда активно ищут сотрудники ФСБ.
Обновлено в 10:46
Авто
В Женеве презентовали российские автомобили Aurus
На Женевском международном автосалоне представили автомобили Aurus.
Обновлено в 13:48
Общество
В одной из бухт Приморья создадут центр содержания косаток
"Участники совещания особо отметили, что морские млекопитающие больше не являются вещественными доказательствами, и арест с них снят", - добавил представитель Гордеева.
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Общество
ФАС нашла нарушения в рекламе с участием Киркорова
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Johnson&Johnson нарушителем закона "О рекламе" из-за телевизионных роликов, продвигавших лекарство "Гексорал", говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:12
Технологии
Microsoft: Россия стала лидером по внедрению искусственного интеллекта
Выяснилось, что в России доля глав компаний, которые активно внедряют искусственный интеллект в рабочие процессы и включили эту технологию в стратегии компаний, составляет 30% (средний показатель по остальным странам - 22,3%). Российские руководители оказались и более практичными в вопросах применения искусственного интеллекта.
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Ford допустил закрытие двух заводов в России
Американский производитель автомобилей Ford Motor Co рассматривает возможность закрытия двух заводов в России в связи с реструктуризацией деятельности в нерентабельных регионах.
Обновлено в 14:54
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» вошел в Ла-Манш
Пролив Ла-Манш преодолевает отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым".
Обновлено в 14:03
Наука
Второй пациент в мире излечился от ВИЧ
В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения взрослого пациента от ВИЧ после пересадки ему костного мозга от донора с редкой врожденной устойчивостью к вирусу.
Обновлено в 06:50
Культура
Назван лауреат Притцкеровской премии 2019 года
Лауреатом Притцкеровской премии 2019 года стал японский архитектор Арата Исодзаки. Об этом сообщается на официальном сайте премии.
Обновлено в 17:40
Политика
Трамп заявил, что ему будет не хватать Клинтон на выборах президента
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему будет не хватать экс-госсекретаря Хиллари Клинтон на президентских выборах 2020 года.
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Происшествия
Заключенный напал на охранников во французской тюрьме
Ранее 27-летний заключенный, которому охранники сообщили, что его свидание с женой окончено, напал с ножом на сотрудников тюрьмы, нанеся им серьезные ранения, а затем закрылся в комнате вместе с супругой.
Обновлено в 14:11
Происшествия
СК попросили возбудить новое дело после крушения под Сочи Ту-154
Адвокат родственников погибших в авиакатастрофе Игорь Трунов считает, что в отношении сотрудников аэропорта, занимавшихся дозаправкой Ту-154, необходимо возбудить дело о халатности.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве
В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Экономика
В России нашли пенсионерку-миллиардершу
Сама Дубленникова проживает в обычной петербургской квартире и ведет скромный быт.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Флоридец пытался пронести с собой гранатомет на авиарейс
Служба безопасности международного аэропорта Лехай-Вэлли (штат Пенсильвания) задержала жителя американского штата Флорида, который пытался пронести с собой деактивированный гранатомет и копию выстрела к нему, сообщает телеканал WFTV.
Обновлено в 18:51
Авто
Bugatti выпустила самый дорогой в мире автомобиль
Французская автомобильная компания Bugatti к своей 110-й годовщине представила модель La Voiture Noire, считающуюся самым дорогим автомобилем в мире.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Божена Рынска снова попала в больницу
Светский обозреватель Божена Рынска прилетела в Москву и оказалась в больнице.
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Политика
Google исправила некорректное отображение Крыма на картах
Компания Google исправила ситуацию с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма на картах, которое сохранялось у некоторых российских пользователей.
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Узбекистане опровергли данные о «похищении» Гульнары Каримовой
Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла данные о якобы "похищении" в Ташкенте Гульнары Каримовы - дочери первого президента Узбекистана.
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Общество
Собянин уволил главу управы Выхино-Жулебино
"Освободить С.Зотова от замещаемой должности главы управы района Выхино-Жулебино Москвы", — говорится в документе.
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Армия и оружие
Пакистан перехватил индийскую подлодку
Целью индийских летчиков стал лагерь террористов. В ответ на атаку по своей земле Пакистан сбил два самолета BBC Индии.
Обновлено в 15:46
Экономика
Определено будущее венесуэльских денег в России
Счета венесуэльских компаний в России переведут в банк «Российская финансовая корпорация» (РФК).
Обновлено в 17:08
Кино
Вышел трейлер финального сезона сериала «Игра престолов»
Телеканал HBO разместил на своем YouTube-канале первый трейлер последнего сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 14:17
Происшествия
Лифт с людьми сорвался в клинике в Москве
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Госдеп вновь пригрозил Турции санкциями из-за покупки С-400
Покупка Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 может привести к отказу от предоставления ей передовых технологий и приостановке участия Анкары в программе создания американских истребителей пятого поколения F-35.
Обновлено в 17:57