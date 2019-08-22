Экономика
Держатели кредиток стали чаще покупать еду в долгРБК 01:05
Продукты питания покупают в рассрочку по двум причинам, считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов, — либо из-за нехватки денег на еду, либо из-за финансовой выгоды, потому что некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбэк или скидки.
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с чего всё началось
Чаще, чем продукты питания, россияне оплачивают картами рассрочки только бытовую технику и электронику (28,3% рассрочек по картам банка «Русский стандарт» за первые шесть месяцев 2019-го).РБК01:05
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В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку
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Происшествия
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На теплоходе "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге произошел пожар.
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В Иране состоялась официальная презентация национального зенитно-ракетного комплекса "Бавар-373", аналога российской зенитной ракетной системы С-300, сообщило иранское телевидение.
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Обновлено вчера в 11:56
Общество
Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей
Обновлено в 01:05
Космос
Китайская система спутникового позиционирования BeiDou обогнала США
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«Магнит» может запустить сеть алкомаркетов
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Вера Брежнева показала «утепленный» пляжный образ для холодного лета
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В Находке объявили режим ЧС из-за сильных осадков
Власти приморского города Находки ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными осадками, которые прошли в городе ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Обновлено вчера в 10:16
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Армия и оружие
Эксперт: Китай вынужден менять военную стратегию на фоне дестабилизирующей роли США
Китайское правительство вынуждено вносить коррективы в национальную стратегию национальной обороны с учетом постоянно возрастающей дестабилизирующей роли Соединенных Штатов на мировой арене.
Обновлено в 00:52
Политика
Трамп заявил о планах отменить получение гражданства по рождению в США
Белый дом изучает вопрос об отмене автоматического предоставления гражданства США всем, кто родился на территории страны, даже если их родственники не являются гражданами государства.
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Обновлено вчера в 05:37
Кино
Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года
Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».
Обновлено вчера в 14:25
Футбол
Клопп сравнил Коутинью с Дель Пьеро
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что «Бавария» получила сильного игрока, подписав Филиппе Коутинью.
Обновлено в 00:18
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В Челябинской области девочка погибла от удара током, спасая брата
Во время прогулки мальчик взял в руку провод, его ударило током. Сестра пыталась отвести брата от опоры, но тоже получила электротравму.
Обновлено в 01:55
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Спрос на Гренландию после долгого перерыва начал расти
Трамп не упустил шанс напомнить об этом датчанам: «Я считаю, что это хорошая идея, поскольку Дания теряет из-за этого 700 млн долларов в год».
Обновлено вчера в 22:57
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По информации журналистов, речь идёт о нескольких случаях продажи украинским веб-сайтом неонацистского толка распечатанного на 87 страницах полного текста "манифеста" стрелка в твёрдом переплёте.
Обновлено в 02:30
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Энергетика
«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом
Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
Обновлено вчера в 15:38
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СМИ: «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 100 миллионов фунтов за вингера «Боруссии»
Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось с главной трансферной во время зимнего перерыва команд.
Обновлено в 02:48
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле об их конфликте
Российский композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал заявление певицы из Латвии Лаймы Вайкуле по поводу конфликта с ним из-за музыкального фестиваля «Новая волна».
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Общество
Роскачество назвало дефектные модели электрических чайников
Роскачество провело исследование, в рамках которого проверило 30 моделей электрических чайников от 23 производителей (РФ, Польша, Китай, Турция).
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Гаджеты
В Китае готовят конкурента NVIDIA GeForce GTX 1080
Обновлено вчера в 18:09