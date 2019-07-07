Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки (Robert Gniadecki) напомнил порядок действий по лечению солнечных ожогов.

Дерматолог дал советы по предотвращению и лечению солнечных ожогов

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