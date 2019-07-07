Общество
Дерматолог дал советы по предотвращению и лечению солнечных ожоговИзвестия 02:47
Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки (Robert Gniadecki) напомнил порядок действий по лечению солнечных ожогов.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 08:58, Вашингтон
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Пельш назвал неожиданную причину развода Барановской и Аршавина
В результате Пельш неожиданно озвучил свою версию, почему рухнул брак Юлии с футболистом Андреем Аршавиным.
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Разработчики сообщили, что собираются облегчить игру новым пользователям и низкоуровневым игрокам.
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
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ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Армия и оружие
В Донбассе три бойца ВСУ подорвались при установке мин
Три бойца ВСУ погибли при установке мин у села Кряковка.
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Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
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В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
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Полиция подозревает врачей в подделке медицинских отчётов о смерти Астори
Итальянская полиция подозревает врачей в подделке медицинских отчётов о смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори, сообщает Football Italia.
Обновлено в 06:16
Гаджеты
Раскрыты характеристики смартфона Xiaomi Mi A3
В Сети появилась информация о характеристиках нового смарфтона Xiaomi Mi A3.
Обновлено в 07:03
Здоровье
Эксперты рассказали о способах выглядеть моложе своего возраста
Эксперты рассказали, какие приемы позволят выглядеть моложе своего реального возраста.
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Футбол
Иван Ракитич: Перед матчем с Россией смотрел, как Рокки дрался с Иваном Драго
На чемпионате мира в России Хорватия дошла до финала, в котором проиграла Франции (2:4).
Обновлено в 08:48
Кино
Американский актёр Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Американский актёр Камерон Бойс скончался в возрасте 20 лет. Об этом сегодня, 7 июля, пишет газета Sun.
Обновлено в 05:57
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским
Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Избитая мужем героиня «Пусть говорят» скончалась в Магнитогорске
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Обновлено вчера в 14:43
Политика
Трамп объяснил свои слова о «захвате аэропортов» в XVIII веке
Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова об аэропортах, за которые якобы сражались участники Американской войны за независимость в XVIII веке, сообщает NBC.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено в 01:45
Происшествия
В центре Амстердама прямо на улице зарезали велосипедиста
Камера наблюдения, на улице Warmoesstraat, которая находится центре Амстердама, сняла момент убийства, инцидент произошел днём, 5 июля, сообщают местный СМИ.
Обновлено в 06:37
Политика
Украинский чиновник предложил обменять воду на часть Крыма
Бывший украинский чиновник напомнил, что на территории Северного Крыма есть два моногорода — Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды и где в скором времени могут закрыться предприятия.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, остался жив
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Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing
Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Политика
В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
В Турции в машине нашли радиоактивный калифорний на $72 млн
Сотрудники управления по борьбе с контрабандой и организованной преступностью остановили машину и обнаружили в ней 18,1 грамма элемента, стоимость которого оценивается в 72 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 13:00