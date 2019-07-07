По мнению канадского дерматолога Роберта Гниацки, при лечении солнечных ожогов не стоит прибегать к народным средствам, таким как растительное масло, молочные продукты, лимоны. Об этом 4 июля сообщает Medicalxpress. Дерматолог также дал советы по правильному лечению солнечных ожогов.

Футбол Сёмин превзошёл достижения Романцева и Газзаева по количеству трофеев Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин вышел на первое место среди тренеров по количеству трофеев, выигранных с российскими командами в постсоветский период.

Происшествия Российские туристы случайно заплыли в Грецию Как сообщает портал «Фонтанка», они не заметили, как пересекли водную границу с Грецией.

Политика ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Тотти может стать послом «Реала» Реал предложил легендарному хавбеку Ромы Франческо Тотти роль амбассадора, утверждает Marca.

Футбол Зидан опубликовал фотографию с семейного отдыха Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан показал фото, на котором он проводит семейный отпуск с женой и четырьмя сыновьями-футболистами.

Экономика Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.

Шоу-бизнес Пугачева показала необычное фото дочери Российская певица Алла Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram необычное фото своей младшей дочери.

Происшествия Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.

Происшествия Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.

Происшествия Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.

Футбол «Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста Хаджи За национальную румынскую команду Хаджи сыграл пять встреч. Полузащитник является сыном известного в прошлом футболиста Георге Хаджи.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.

Происшествия Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370 Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.

Политика Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.

Гаджеты Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.

Здоровье Смертность от СПИДа снизилась в Крыму на 31% Смертность от СПИДа снизилась в Крыму за первые шесть месяцев 2019 года на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Единоборства В Сети появилось видео потасовки Нурмагомедова и Диаса В сети появилось видео инцидента, произошедшего на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает "Матч ТВ".

Авто Японцы используют каршеринг для сна и отдыха Некоторые использовали машины в качестве камеры хранения для сумок и личных вещей, но чаще просто сидели в них с ноутбуком - вместо, скажем, кафе.