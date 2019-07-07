Общество
Дерматолог дал советы по лечению солнечных ожоговREGNUM 09:22
По мнению канадского дерматолога Роберта Гниацки, при лечении солнечных ожогов не стоит прибегать к народным средствам, таким как растительное масло, молочные продукты, лимоны. Об этом 4 июля сообщает Medicalxpress. Дерматолог также дал советы по правильному лечению солнечных ожогов.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:31, Вашингтон
Футбол
Сёмин превзошёл достижения Романцева и Газзаева по количеству трофеев
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин вышел на первое место среди тренеров по количеству трофеев, выигранных с российскими командами в постсоветский период.
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ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Спорт
Россияне впервые в истории выиграли ЧМ по пляжному волейболу
До вчерашнего дня россияне дважды становились призерами чемпионатов мира.
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Футбол
Тотти может стать послом «Реала»
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Футбол
Зидан опубликовал фотографию с семейного отдыха
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан показал фото, на котором он проводит семейный отпуск с женой и четырьмя сыновьями-футболистами.
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Экономика
Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста
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Шоу-бизнес
Пугачева показала необычное фото дочери
Российская певица Алла Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram необычное фото своей младшей дочери.
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Происшествия
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
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Происшествия
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Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
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Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе
В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
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Российских младшеклассников заставили смотреть фильм ужасов
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Футбол
«Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста Хаджи
За национальную румынскую команду Хаджи сыграл пять встреч. Полузащитник является сыном известного в прошлом футболиста Георге Хаджи.
Обновлено в 09:37
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Футбол
Акинфеев не собирается возвращаться в сборную РФ
Обновлено в 08:43
Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Политика
Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.
Обновлено в 08:37
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Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
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Армия и оружие
Сотрудники ВАИ обеспечили безаварийное передвижение более 200 единиц военной техники в Таджикистане
Обновлено в 09:45
Здоровье
Смертность от СПИДа снизилась в Крыму на 31%
Смертность от СПИДа снизилась в Крыму за первые шесть месяцев 2019 года на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 03:37
Единоборства
В Сети появилось видео потасовки Нурмагомедова и Диаса
В сети появилось видео инцидента, произошедшего на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает "Матч ТВ".
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Шоу-бизнес
Рудова пять дней подряд праздновала свой день рождения
Наталья Рудова необычно отпраздновала своей день рождения.
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Авто
Японцы используют каршеринг для сна и отдыха
Некоторые использовали машины в качестве камеры хранения для сумок и личных вещей, но чаще просто сидели в них с ноутбуком - вместо, скажем, кафе.
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Футбол
В «Локомотиве» сообщили об оценке «Барселоной» игры Алексея Миранчука
Игра, проходившая в Москве на стадионе «Динамо», завершилась победой «Локомотива» над «Зенитом» со счетом 3:2. Алексей Миранчук отметился в матче дублем, забив голы на 78-й и 81-й минутах (второй гол полузащитника стал победным).
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