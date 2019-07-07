Общество
Дерматолог дал советы по лечению солнечных ожоговREGNUM 09:22
По мнению канадского дерматолога Роберта Гниацки, при лечении солнечных ожогов не стоит прибегать к народным средствам, таким как растительное масло, молочные продукты, лимоны. Об этом 4 июля сообщает Medicalxpress. Дерматолог также дал советы по правильному лечению солнечных ожогов.
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