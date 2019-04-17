Экономика

Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»ТАСС 17:54

Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+. Об этом он заявил агентству Reuters, когда посещал завод в Нижнем Новгороде.
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Дерипаска вслед за En+ пообещал снизить долю в «Группе ГАЗ»

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Эхо Москвы18:04

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Коммерсантъ18:09

Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ

РБК17:27
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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