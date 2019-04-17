Экономика
Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»ТАСС 17:54
Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+. Об этом он заявил агентству Reuters, когда посещал завод в Нижнем Новгороде.
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Технологии
Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено в 22:00
Происшествия
В США мужчина намеренно въехал в группу пешеходов
На севере Филадельфии 44-летний мужчина после ссоры въехал в группу пешеходов, сообщает CBS со ссылкой местную полицию.
Обновлено в 21:41
Политика
МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено в 10:56
Политика
Порошенко назвал число готовых за него проголосовать украинцев
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что во втором туре выборов за него готовы проголосовать 40% украинцев.
Обновлено в 15:00
Общество
Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя
Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
В Сети появились фото сильно постаревших звезд «Друзей»
Обновлено в 19:00
Происшествия
На трассе в Приморье нашли медвежонка в коробке
Обновлено в 22:42
Политика
Арестованный в Греции россиянин Винник попросил о помощи Путина
Арестованный в Греции в 2017 году по подозрению в финансовых преступлениях гражданин РФ Александр Винник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.
Обновлено в 20:20
Хоккей
«Айлендерс» обыграл «Питтсбург» и прошел в следующий раунд плей-офф
"Айлендерс" выиграл у "Питтсбурга" (3:1) в матче первого раунда плей-офф. Клуб из Нью-Йорка победил в серии со счетом 4-0.
Обновлено в 22:09
Политика
Госдума приняла закон о надежном интернете
Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Челябинске более 700 домов остались без горячей воды и отопления
Более 700 жилых многоквартирных домов в Челябинске остались во вторник вечером без горячей воды и отопления из-за коммунальной аварии, при которой ожоги получили пять человек, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Обновлено в 22:19
Происшествия
Сотрудники Нотр-Дама задержали прибытие пожарных на 23 минуты
Парижская прокуратура, ведущая расследование пожара, в результате которого пострадал Нотр-Дам-де-Пари, пришла к выводу, что сотрудники собора вызвали экстренную службу с опозданием примерно на 23 минуты.
Обновлено в 23:02
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Футбол
Адвокат Мамаева подвел итоги заседания суда
Обновлено в 14:35
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Общество
Гороскоп на 17 апреля: Рыбы будут выкладываться по полному, а Дева проведет ревизию бюджета
Звезды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Рака окажется работа по дому.
Обновлено в 12:11
Экономика
Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активы
Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
Обновлено в 08:01
Авто
Lexus презентовал первый минивэн в истории марки
Компания Lexus презентовала первый в своей истории минивэн. Его дебют состоялся на Шанхайском автосалоне.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился
В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Общество
Названы регионы, из которых россияне чаще всего уезжают на заработки
Названы регионы, из которых россияне чаще всего уезжают на заработки. Об этом 17 апреля сообщает «Российская газета».
Обновлено в 22:07
Авто
Бразильский VW Constellation получил полноприводную версию
Бразильский филиал компании Volkswagen, выпускающий коммерческую технику, вывел на рынок новую модификацию грузовиков Constellation — с полноприводной трансмиссией.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Неизвестный открыл огонь по прохожим близ ТЦ в штате Теннеси
Преступник открыл огонь возле торгового центра, расположенного рядом с национальным парком Грейт-Смоки-Маунтинс в американском штате Теннеси, передает Fox News.
Обновлено в 23:20
Авто
Вот почему владельцы Toyota RAV4 не спешат продавать свои автомобили!
Toyota RAV4 на протяжении многих лет является бестселлером японского автогиганта.
Обновлено в 22:30