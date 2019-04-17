Экономика
Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»ТАСС 17:54
Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+. Об этом он заявил агентству Reuters, когда посещал завод в Нижнем Новгороде.
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Шоу-бизнес
Ани Лорак презентовала новый клип
Обновлено в 07:23
Единоборства
Головкин проведет бой с Роллсом
Обновлено в 18:13
Экономика
Банкам могут запретить замораживать счета россиян
Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности.
Обновлено в 18:30
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Политика
Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.
Обновлено в 18:44
Происшествия
Первый сигнал о пожаре в Нотр-Дам де Пари проигнорировали
В день пожара в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) сигнализация о возгорании срабатывала дважды.
Обновлено в 17:11
Наука
Телескоп обсерватории LIGO обнаружил еще одну гравитационную волну
Обсерватория LIGO начала свою работу после модернизации 1 апреля, и за это время смогла обнаружить уже две гравитационных волны.
Обновлено 14 апреля в 13:32
Космос
SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy
Американская компания SpaceX потеряла центральный блок первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, совершившей посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане в конце прошлой недели.
Обновлено в 08:32
Общество
Температура воздуха резко повысится до 25 градусов к концу недели
Температура воздуха поднимется до +25 градусов на юге Дальнего Востока, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях
В браке со Светланой Федор Бондарчук станет знаменитым режиссером, а сама Светлана добьется успеха как телеведущая, бизнесвумен и главный редактор популярного глянцевого журнала.
Обновлено в 07:13
Экономика
Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским
Согласно документу, увеличиваются размеры страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций по государственному страхованию военнослужащих, а также граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников уголовно-исполнительной системы, Госнаркоконтроля, Росгвардии.
Обновлено в 03:55
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено в 11:56
Экономика
Белоруссия и Казахстан отказываются покупать товары «Сделано в Крыму» - глава ТПП РФ
Белоруссия и Казахстан отказываются от закупки товаров с маркировкой "Сделано в Крыму", объясняя это сложной геополитической ситуацией, рассказал в интервью РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в преддверии Ялтинского международного экономического форума.
Обновлено в 20:20
Политика
«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда
По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 19:00
Происшествия
В США мужчина открыл стрельбу в торговом центре
В американском городе Севьервилл (штат Теннеси) мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра.
Обновлено в 21:10
Экономика
Пенсии россиян к 2024 году вырастут на 9,5%
К 2024 году страховые пенсии россиян вырастут на 39,4%, но с учетом инфляции реальный показатель увеличится только на 9,5%. О сценарных условиях социально-экономического развития рассказали в Минэкономразвития.
Обновлено в 18:17
Финансы
Сбербанк направит на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей
Годом ранее на дивиденды было рекомендовано потратить 271 млрд руб. (36,2%).
Обновлено в 08:35
Общество
Ребенок уральского мэра заработал 400 тысяч рублей
Согласно представленным в декларации сведениям, Сизиков в браке не состоит, при этом у него есть несовершеннолетний ребенок, его доход за 2018 год составил 409,3 тысячи рублей.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес
В Сети появились фото сильно постаревших звезд «Друзей»
Обновлено в 19:00
Футбол
Ювентус — Аякс 1:2
Обновлено в 16:54
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился
В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Хоккей
«Тампа» Кучерова вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф
«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела четвертое подряд поражение от команды «Коламбус Блю Джекетс», всухую проиграв серию первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:01
Общество
Мавзолей Ленина вновь открывается для посещения
Мавзолей Ленина на Красной площади в центре Москвы в среду вновь откроется для посетителей после двухмесячных профилактических работ.
Обновлено в 17:15