Экономика

Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»ТАСС 17:54

Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+. Об этом он заявил агентству Reuters, когда посещал завод в Нижнем Новгороде.
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Дерипаска вслед за En+ пообещал снизить долю в «Группе ГАЗ»

Московский Комсомолец19:56

Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над «Группой ГАЗ»

Взгляд.ру18:26

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Эхо Москвы18:04

Дерипаска заявил о готовности снизить долю в группе ГАЗ

Коммерсантъ18:09

Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»

ТАСС17:54

СМИ: Дерипаска согласился снизить долю в «Группе ГАЗ»

Газета.Ru17:35

Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ

РБК17:27
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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