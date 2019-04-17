Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»ТАСС 17:54

Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+. Об этом он заявил агентству Reuters, когда посещал завод в Нижнем Новгороде.

Экономика Банкам могут запретить замораживать счета россиян Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности.

Наука Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.

Политика Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.

Происшествия Первый сигнал о пожаре в Нотр-Дам де Пари проигнорировали В день пожара в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) сигнализация о возгорании срабатывала дважды.

Наука Телескоп обсерватории LIGO обнаружил еще одну гравитационную волну Обсерватория LIGO начала свою работу после модернизации 1 апреля, и за это время смогла обнаружить уже две гравитационных волны.

Космос SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy Американская компания SpaceX потеряла центральный блок первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, совершившей посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане в конце прошлой недели.

Общество Температура воздуха резко повысится до 25 градусов к концу недели Температура воздуха поднимется до +25 градусов на юге Дальнего Востока, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях В браке со Светланой Федор Бондарчук станет знаменитым режиссером, а сама Светлана добьется успеха как телеведущая, бизнесвумен и главный редактор популярного глянцевого журнала.

Экономика Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским Согласно документу, увеличиваются размеры страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций по государственному страхованию военнослужащих, а также граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников уголовно-исполнительной системы, Госнаркоконтроля, Росгвардии.

Экономика Белоруссия и Казахстан отказываются покупать товары «Сделано в Крыму» - глава ТПП РФ Белоруссия и Казахстан отказываются от закупки товаров с маркировкой "Сделано в Крыму", объясняя это сложной геополитической ситуацией, рассказал в интервью РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в преддверии Ялтинского международного экономического форума.

Политика «Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Происшествия В США мужчина открыл стрельбу в торговом центре В американском городе Севьервилл (штат Теннеси) мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра.

Экономика Пенсии россиян к 2024 году вырастут на 9,5% К 2024 году страховые пенсии россиян вырастут на 39,4%, но с учетом инфляции реальный показатель увеличится только на 9,5%. О сценарных условиях социально-экономического развития рассказали в Минэкономразвития.

Финансы Сбербанк направит на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей Годом ранее на дивиденды было рекомендовано потратить 271 млрд руб. (36,2%).

Общество Ребенок уральского мэра заработал 400 тысяч рублей Согласно представленным в декларации сведениям, Сизиков в браке не состоит, при этом у него есть несовершеннолетний ребенок, его доход за 2018 год составил 409,3 тысячи рублей.

Игры Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity 15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.

Происшествия Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.

Хоккей «Тампа» Кучерова вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела четвертое подряд поражение от команды «Коламбус Блю Джекетс», всухую проиграв серию первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).