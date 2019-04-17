Экономика

Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»ТАСС 17:54

Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+. Об этом он заявил агентству Reuters, когда посещал завод в Нижнем Новгороде.
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Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»

ТАСС17:54

Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над «Группой ГАЗ»

Взгляд.ру18:26

Дерипаска заявил о готовности снизить долю в группе ГАЗ

Коммерсантъ18:09

Российский бизнесмен Олег Дерипаска готов снизить долю в «группе ГАЗ» также как ранее он сделал это в En+

Эхо Москвы18:04

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Московский Комсомолец19:56

СМИ: Дерипаска согласился снизить долю в «Группе ГАЗ»

Газета.Ru17:35

Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ

РБК17:27
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