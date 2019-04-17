Экономика
Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»ТАСС 17:54
Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+. Об этом он заявил агентству Reuters, когда посещал завод в Нижнем Новгороде.
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Политика
Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ
Обновлено в 13:29
Политика
МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Происшествия
В Японии произошло извержение крупнейшего вулкана страны
В Японии произошло очередное извержение одного из крупнейших в мире действующих вулканов.
Обновлено в 12:13
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено в 17:08
Космос
Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео
Геостационарный спутник связи Intelsat 29e разрушается на околоземной орбите.
Обновлено в 05:53
Авто
GM представила удешевлённый Chevrolet Trailblazer
Ожидается, что старт продаж бюджетного Chevrolet Trailblazer в Китае состоится осенью 2019 года.
Обновлено в 10:35
Общество
Ответственный дымовладелец: названы самые курящие регионы России
Самыми курящими регионами России оказались дальневосточные, а наиболее равнодушны к табаку республики Кавказа.
Обновлено в 17:01
Культура
Главный музыкант Кобзона вспомнил про его общение с Шамилем Басаевым
Про себя Алексей Евсюков говорит: «Я был просто партнером Кобзона».
Обновлено в 11:41
Происшествия
Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился
В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Хоккей
В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина
Защитник американского хоккейного клуба «Каролина» Даги Хэмилтон прокомментировал драку 19-летнего форварда команды Андрея Свечникова с 33-летним капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Обновлено в 03:19
Политика
Циничная шутка о пожаре возмутила французского посла в Киеве
Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца о пожаре в соборе Парижской Богоматери вызвала возмущение у посла Франции в Киеве Изабель Дюмонт, о чем 16 апреля она написала на своей странице в Twitter.
Обновлено в 16:30
Происшествия
В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки
По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
Обновлено в 19:57
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Футбол
Гвардиола рассказал, зачем пришел в «Манчестер Сити»
Испанский тренер английского клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, зачем он пришел работать в эту команду.
Обновлено в 15:59
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Общество
Кузнецова просит Рособрнадзор проверить школу в Тамбове из-за драки учениц
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова попросила Рособрнадзор проверить одну из тамбовских школ после массовой драки учениц.
Обновлено в 14:04
Экономика
Минфин предложил ограничить права банков по черным спискам клиентов
Минфин представил на общественное обсуждение поправки в законодательство о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, касающиеся оснований, по которым банки могут отказать клиенту в проведении банковской операции.
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес
Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку
В подписи к публикации певица рассказала, на кардинальные перемены решилась ради роли в новом фильме, но название его оставила пока в секрете.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Аэропорт в Берлине временно приостановил работу
Ааэропорт «Шенефельд» в столице Германии временно приостановил свою работу.
Обновлено в 05:15
Хоккей
Кучеров набрал первое очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в первом периоде 4-го матча серии Кубка Стэнли против «Коламбус Блю Джекетс».
Обновлено в 19:34
Происшествия
ABC: в США неизвестный водитель умышленно сбил пешеходов
Неизвестный мужчина в Филадельфии (штат Пенсильвания) во вторник умышленно сбил на автомобиле группу людей, шесть человек пострадали.
Обновлено в 19:31
Авто
Lexus презентовал первый минивэн в истории марки
Компания Lexus презентовала первый в своей истории минивэн. Его дебют состоялся на Шанхайском автосалоне.
Обновлено в 11:12
Кино
Первая серия финала «Игры престолов» поставила несколько рекордов
Первая серия финального сезона "Игры престолов" поставила сразу несколько рекордов.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
Удалось ли израильской авиации уничтожить сирийские С-300
Опубликованные в Сети материалы, полученные со спутников компании ImageSat, свидетельствуют, что в результате нападения ВВС Израиля на сирийский военный объект вблизи города Масиаф в западной провинции Хама был разрушен большой ангар и три близлежащих здания.
Обновлено в 12:17
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Авто
Cadillac раскрыл характеристики нового седана Cadillac CT5
Компания Cadillac раскрыла основные технические характеристики нового бизнес-седана CT5.
Обновлено в 10:16
Футбол
Сульшер заявил, что «Барселона» находится на несколько уровней выше МЮ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после вылета клуба из Лиги чемпионов заявил, что его команда должна стремиться к уровню «Барселоны».
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59