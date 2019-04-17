Экономика
Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»ТАСС вчера в 17:54
Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+. Об этом он заявил агентству Reuters, когда посещал завод в Нижнем Новгороде.
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Олег Дерипаска: «У „Группы ГАЗ“ нет шансов выжить, если не будут сняты санкции США»
Нижний Новгород on-line02:20
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Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе
Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое.
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Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4
Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.
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Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле
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Политика
Сербия начала строить «Турецкий поток»
Сербия начала работы по строительству сербской ветки "Турецкого потока", не дожидаясь завершения работ на болгарском участке.
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Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
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Названы любимые автомобили молодых россиян
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Выручка АК АЛРОСА упала на треть, а чистая прибыль – почти в два раза
Снижение дохода от продаж алмазов в первые три месяца 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018-го составило 32%: выручка компании за январь-март прошлого года была 73 млрд рублей.
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В Роскачестве подготовили рекомендации, как выбрать самый лучший чемодан - качественный и долговечный.
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Общество
Майские указы по зарплате выполнили 16 регионов из 85
Росстат на этой неделе опубликовал показатель «среднемесячного дохода от трудовой деятельности» по всем регионам за 2018 год, с которым надлежит сравнивать средние зарплаты учителей, врачей, научных работников и т.д. Это позволяет сделать вывод о выполнении майских указов 2012 года по состоянию на конец 2018 года.
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Политика
Медведев прибыл в здание Госдумы на ежегодный отчет о работе кабмина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал в здание Государственной думы на Охотном ряду в центре Москвы.
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Сталина заменили на Гитлера в российской версии «Хеллбоя»
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Происшествия
Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе
Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Автомобили Aurus приняли участие в репетиции парада 9 мая
Автомобили Aurus проекта «Кортеж» принимают участие в репетиции военного парада, который пройдет на Красной площади в Москве.
Обновлено в 05:23
Политика
Порошенко сделал русофобию государственной политикой, заявил Медведчук
Глава политсовета украинской "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Петр Порошенко за пять лет своего президентства сделал русофобию государственной политикой.
Обновлено в 03:24
Финансы
Сегодня индекс МосБиржи попытается закрепиться на уровне выше отметки в 2550 пунктов - Промсвязьбанк
Возвращение риск-аппетита наблюдалось входе вчерашних торгов и на американских площадках: ключевые индексы сделали еще один шаг к достижению исторических максимумов, но импульса может не хватить – состояние корпоративного сектора окажет сдерживающее воздействие.
Обновлено в 04:10
Экономика
Эталон в I квартале увеличил продажи на 47%
Продажи группы в Московском регионе в отчетный период выросли в 1,8 раза, до 11,602 млрд рублей.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты
Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес
Вторая жена ушла от Григорьева-Апполонова к баскетболисту
После 17 лет брака супруга певца Марина Банкова ушла от него к баскетболисту клуба "Химки" Андрею Зубкову, пишет "СтарХит" со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Тельман Исмаилов попал под уголовное преследование в Швейцарии
В банке утверждают, что в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство Исмаилова и не возвращенных кредитору.
Обновлено в 03:25
Политика
Донбасс ждет российских паспортов
Где 500 тысяч бланков российских паспортов уже лежат на тайных складах в Макеевке, а в Матвеевом Кургане (приграничном российском поселке) якобы уже спешно строится из модулей городок для сотрудников российской миграционной службы.
Обновлено вчера в 18:02
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук изумила поклонников весенним фото с открытыми ножками
Певица, красавица-волжанка Юлия Ковальчук снялась в весенней фотосессии. Один из снимков она опубликовала в своем Instagram.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Анастасия Винокур мечтает родить девочку
33-летняя балерина мечтает родить девочку, но пока не готова ко второму ребенку.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Росгвардию вооружат бронеавтомобилем «Патруль» с боевым модулем
Росгвардия примет на вооружение бронеавтомобили "Патруль" с дистанционно управляемым боевым модулем.
Обновлено в 04:44
Культура
Шнуров рассказал в стихах о пожаре в Нотр-Даме
Обновлено вчера в 12:27
Наука
Ученые назвали опасный для жизни пульс
Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Экономика
Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским
Некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 03:55
Шоу-бизнес
Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся»
Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.
Обновлено вчера в 15:06
Политика
Умер замруководителя администрации губернатора Сергей Трофимов
Первый заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов скончался 17 апреля на 70-м году жизни.
Обновлено вчера в 21:04