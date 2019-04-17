Экономика

Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»ТАСС вчера в 17:54

Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+. Об этом он заявил агентству Reuters, когда посещал завод в Нижнем Новгороде.
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Олег Дерипаска может перестать контролировать группу ГАЗ. Акции взлетели

РБК05:33

Дерипаска готов снизить долю в группе ГАЗ

Коммерсантъвчера в 18:09

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил о готовности снизить свою долю в «Группе ГАЗ»

Эхо Москвы04:00

Дерипаска готов снизить долю в «Группе ГАЗ»

Газета.Ru05:24

Олег Дерипаска: «У „Группы ГАЗ“ нет шансов выжить, если не будут сняты санкции США»

Нижний Новгород on-line02:20

Дерипаска готов отказаться от контроля в «Группе ГАЗ», пишут СМИ

РИА Новости02:33

Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»

ТАССвчера в 17:54
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Общество

Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе

Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое.
Обновлено в 05:28
Авто

Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4

Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.
Обновлено в 02:04
Наука

Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле

Обновлено вчера в 22:44
Политика

Сербия начала строить «Турецкий поток»

Сербия начала работы по строительству сербской ветки "Турецкого потока", не дожидаясь завершения работ на болгарском участке.
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Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Авто

Названы любимые автомобили молодых россиян

Российский автомобильный онлайн-сервис Autospot.ru выяснил, какие автомобильные бренды предпочитают россияне в возрасте от 18 до 24 лет, когда покупают свою первую машину.
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Экономика

Выручка АК АЛРОСА упала на треть, а чистая прибыль – почти в два раза

Снижение дохода от продаж алмазов в первые три месяца 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018-го составило 32%: выручка компании за январь-март прошлого года была 73 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:14
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший чемодан

В Роскачестве подготовили рекомендации, как выбрать самый лучший чемодан - качественный и долговечный.
Обновлено в 01:00
Общество

Майские указы по зарплате выполнили 16 регионов из 85

Росстат на этой неделе опубликовал показатель «среднемесячного дохода от трудовой деятельности» по всем регионам за 2018 год, с которым надлежит сравнивать средние зарплаты учителей, врачей, научных работников и т.д. Это позволяет сделать вывод о выполнении майских указов 2012 года по состоянию на конец 2018 года.
Обновлено в 00:00
Политика

Медведев прибыл в здание Госдумы на ежегодный отчет о работе кабмина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал в здание Государственной думы на Охотном ряду в центре Москвы.
Обновлено в 04:40
Кино

Сталина заменили на Гитлера в российской версии «Хеллбоя»

Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе

Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

Автомобили Aurus приняли участие в репетиции парада 9 мая

Автомобили Aurus проекта «Кортеж» принимают участие в репетиции военного парада, который пройдет на Красной площади в Москве.
Обновлено в 05:23
Технологии

Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Обновлено в 04:52
Политика

Порошенко сделал русофобию государственной политикой, заявил Медведчук

Глава политсовета украинской "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Петр Порошенко за пять лет своего президентства сделал русофобию государственной политикой.
Обновлено в 03:24
Финансы

Сегодня индекс МосБиржи попытается закрепиться на уровне выше отметки в 2550 пунктов - Промсвязьбанк

Возвращение риск-аппетита наблюдалось входе вчерашних торгов и на американских площадках: ключевые индексы сделали еще один шаг к достижению исторических максимумов, но импульса может не хватить – состояние корпоративного сектора окажет сдерживающее воздействие.
Обновлено в 04:10
Экономика

Эталон в I квартале увеличил продажи на 47%

Продажи группы в Московском регионе в отчетный период выросли в 1,8 раза, до 11,602 млрд рублей.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле

Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты

Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес

Вторая жена ушла от Григорьева-Апполонова к баскетболисту

После 17 лет брака супруга певца Марина Банкова ушла от него к баскетболисту клуба "Химки" Андрею Зубкову, пишет "СтарХит" со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Тельман Исмаилов попал под уголовное преследование в Швейцарии

В банке утверждают, что в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство Исмаилова и не возвращенных кредитору.
Обновлено в 03:25
Политика

Донбасс ждет российских паспортов

Где 500 тысяч бланков российских паспортов уже лежат на тайных складах в Макеевке, а в Матвеевом Кургане (приграничном российском поселке) якобы уже спешно строится из модулей городок для сотрудников российской миграционной службы.
Обновлено вчера в 18:02
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук изумила поклонников весенним фото с открытыми ножками

Певица, красавица-волжанка Юлия Ковальчук снялась в весенней фотосессии. Один из снимков она опубликовала в своем Instagram.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Анастасия Винокур мечтает родить девочку

33-летняя балерина мечтает родить девочку, но пока не готова ко второму ребенку.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

Росгвардию вооружат бронеавтомобилем «Патруль» с боевым модулем

Росгвардия примет на вооружение бронеавтомобили "Патруль" с дистанционно управляемым боевым модулем.
Обновлено в 04:44
Культура

Шнуров рассказал в стихах о пожаре в Нотр-Даме

Обновлено вчера в 12:27
Наука

Ученые назвали опасный для жизни пульс

Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Экономика

Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским

Некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 03:55
Шоу-бизнес

Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся»

Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.
Обновлено вчера в 15:06
Политика

Умер замруководителя администрации губернатора Сергей Трофимов

Первый заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов скончался 17 апреля на 70-м году жизни.
Обновлено вчера в 21:04
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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