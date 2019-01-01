Экономика
Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗРБК вчера в 17:27
В качестве примера компании, которая прекратила сотрудничество с группой ГАЗ Дерипаска назвал немецкую Daimler. В этой связи бизнесмен допустил снижение своей доли в компании по аналогии с En+ в надежде на то, что это шаг позволит вывести автопроизводителя из-под ограничений.
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Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Путин потребовал скорее завершить стройку Восточного
Обновлено вчера в 07:03
Экономика
Банкам могут запретить замораживать счета россиян
Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Медведев отчитается в Госдуме о работе правительства в 2018 году
Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев приедет в Государственную Думу, чтобы представить депутатам отчет о работе правительства в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации
Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
Обновлено в 00:52
Происшествия
BuzzFeed: сотрудники Нотр-Дама на 23 минуты затянули вызов пожарных
Сотрудники парижского собора Нотр-Дам-де-Пари 23 минуты пытались самостоятельно найти источник возгорания после первого срабатывания пожарной сигнализации, сообщает BuzzFeed со ссылкой на заявление французских должностных лиц.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Мужчина в Южной Корее поджег квартиру и убил не менее пяти соседей
Обновлено вчера в 23:06
Финансы
Сбербанк направит на дивиденды за 2018 год рекордные 361,4 млрд рублей
Сбербанк направит на дивиденды за 2018 год рекордные 361,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:22
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено 15 апреля в 08:17
Армия и оружие
По столице Ливии нанесли ракетный удар
Обновлено вчера в 18:25
Армия и оружие
Пентагон готовит план по сдерживанию российского влияния в Венесуэле
Вашингтон разрабатывает военные средства «по сдерживанию российского влияния» в Венесуэле.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно
Обновлено вчера в 19:26
Общество
Челябинское УФАС проверит провокационную рекламу кафе
Челябинское УФАС проверит законность размещения рекламы кафе быстрого питания Street Food в ТРК «Родник» – на провокационные изображения пожаловались местные жители, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 00:53
Политика
WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Американские санкции основаны на «грязной лжи», заявил Дерипаска
Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что введенные против него санкции США основаны на "грязной лжи".
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет
Обновлено вчера в 14:58
Хоккей
«Коламбус» победил «Тампу Бэй» со счетом 4-0 в серии плей-офф НХЛ
"Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Тампа Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в следующую стадию турнира.
Обновлено в 00:33
Наука
Ученые выяснили причину крупнейшей катастрофы на Земле
Самое массовое вымирание живых организмов за всю историю Земли было вызвано извержениями вулканов, выяснили ученые университета Цинциннати и Китайского университета геонаук, исследование которых опубликовано в журнале Nature Communications.
Обновлено в 00:27
Политика
Мёртвые утки убедили Трампа выслать российских дипломатов
Аргументы директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хаспел убедили президента США Дональда Трампа одобрить высылку 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».
Обновлено в 00:39
Театры
«Золотая Маска» назовёт своих лауреатов
Лауреатов ждёт 41 премия в различных номинациях. Вести награждение будут актёры Юлия Пересильд и Максим Матвеев.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия
СМИ узнали о возбуждении дела против Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении российского предпринимателя Тельмана Исмаилова по заявлению БМ-Банка, на 100% принадлежащего ВТБ.
Обновлено вчера в 23:56
Технологии
Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о новых требованиях штаба кандидата в президенты Петра Порошенко к проведению дебатов на стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Ассанжу присудили премию Европарламента за свободу СМИ
Основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу присудили в этом году премию Европарламента за свободу СМИ.
Обновлено вчера в 21:32
Шоу-бизнес
Затравленная Маркл нашла защиту
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл вызвала неоднозначную реакцию в обществе.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Автобус столкнулся с локомотивом в Красноярском крае
Обновлено в 00:11
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено вчера в 08:03
Политика
Варшава и Вашингтон достигли прогресса по вопросу создания базы США в Польше
В публикации говорится, что Вашингтон и Варшава пока еще не пришли к единому мнению о том, будет ли идти речь о непосредственном создании военного объекта США в Польше или о постепенном наращивании американского военного присутствия в республике, передает ТАСС.
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес
Участник шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Денис Высоцкий разводится с женой
Денис Высоцкий запомнился зрителям, как один из самых молодых участников 17-го сезона «Битвы экстрасенсов».
Обновлено вчера в 23:00