Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗРБК вчера в 17:27

В качестве примера компании, которая прекратила сотрудничество с группой ГАЗ Дерипаска назвал немецкую Daimler. В этой связи бизнесмен допустил снижение своей доли в компании по аналогии с En+ в надежде на то, что это шаг позволит вывести автопроизводителя из-под ограничений.

Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ

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