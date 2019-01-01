Экономика
Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗРБК вчера в 17:27
6 апреля 2018 года Минфин США ввел санкции против 26 человек, среди которых оказался российский бизнесмен Олег Дерипаска. Ограничения коснулись и 15 юридических лиц, среди которых "Базовый элемент", группа ГАЗ, а также En + и UC Rusal.
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Наука
Ученые назвали опасный для жизни пульс
Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка
Центробанк с 17 апреля отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 01:58
Политика
Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о новых требованиях штаба кандидата в президенты Петра Порошенко к проведению дебатов на стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 18:07
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина подделала ДНК-экспертизу дочери Александра Малинина
Обновлено вчера в 11:27
Общество
Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте
Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Премьер Медведев представит в Госдуме отчет правительства
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Работающие на месте пожара в соборе Парижской Богоматери криминалисты назвали вероятную причину произошедшего.
Обновлено вчера в 18:17
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле
Специалисты из Университета Цинциннати (США) и Китайского университета геонаук выяснили, что истиной причиной массового Пермского вымирания стали извержения вулканов.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации
Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес
Анастасия Винокур хочет подарить знаменитому отцу-юмористу внучку
Звезда призналась, она хочет подарить отцу-юмористу внучку, но пока не может найти на это время.
Обновлено в 02:20
Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
В Кремле прокомментировали сообщения о встрече в «нормандском формате»
В графике президента России Владимира Путина на июнь 2019 года нет переговоров в "нормандском формате", заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног
В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.
Обновлено в 01:33
Экономика
Глава Башкирии Хабиров месяц не знал об остановке крупного завода
На заседании инвестиционного комитета под председательством врио главы Башкирии Радия Хабирова стало известно об остановке работы НПО "Станкостроение" в Стерлитамаке.
Обновлено в 01:19
Происшествия
СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено 15 апреля в 08:17
Армия и оружие
Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск ПВО
Лидер Северной Кореи и верховный главнокомандующий вооруженными силами Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск противовоздушной обороны страны.
Обновлено в 00:27
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
В Крыму назвали требования Киева по компенсации детскими играми
Во вторник пресс-служба "Укрнафты" сообщила, что постоянный третейский суд в Гааге взыскал с России 44,4 миллиона долларов компенсации за утрату имущества компании в Крыму.
Обновлено в 00:37
Кино
В интернете появились два экранных видео из «Мстителей: Финал»
Обновлено вчера в 05:38
Культура
Эмир Кустурица станет послом 800-летия Нижнего Новгорода
Обновлено вчера в 09:47
Общество
Кадастровая палата дала рекомендации по приобретению дачи
В рекомендациях указывается, что подтвердить свой статус он может с помощью свидетельства о праве собственности или выписки из ЕГРН.
Обновлено в 01:00
Общество
Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85
Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
По столице Ливии нанесли ракетный удар
Обновлено вчера в 18:25
Политика
NYT узнала об изначальном нежелании Трампа давать ход делу Скрипалей
Газета New York Times в материале о Хэспел указала, что после инцидента в Солсбери, где были госпитализированы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, Трамп выступал против решительных мер в отношении России.
Обновлено вчера в 20:10
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать идеальный чемодан
Эксперты Роскачества в преддверии отпусков рассказали, как выбрать удобный чемодан, который прослужит долго.
Обновлено в 01:23
Спорт
Константинова рассказала, как выбирает музыку к программам
Напомним, в прошлом сезоне короткую программу Станислава Константинова исполняла под испанскую «Малагенью», а в произвольной использовала музыку из фильма «Анна Каренина».
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
В Таганроге 13-летнего школьника ударило током
По информации Южного следственного управления на транспорте, подросток гулял по парку «Ж» станции Таганрог и, забравшись на вагон грузового поезда, нечаянно задел провода высоковольтной линии.
Обновлено в 00:31