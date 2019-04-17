Экономика

Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗРБК вчера в 17:27

В качестве примера компании, которая прекратила сотрудничество с группой ГАЗ, Дерипаска назвал немецкую Daimler. В этой связи бизнесмен допустил снижение своей доли в компании по аналогии с En+ в надежде на то, что этот шаг позволит вывести автопроизводителя из-под ограничений.
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Автомобильная группа ГАЗ может быть национализирована, если ей не удастся добиться снятия американских санкций

Эхо Москвы07:30

Дерипаска готов снизить долю в «Группе ГАЗ»

Газета.Ru05:24

Дерипаска готов снизить долю в группе ГАЗ

Коммерсантъвчера в 18:09

Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗ

РБК06:02

Дерипаска готов отказаться от контроля в «Группе ГАЗ», пишут СМИ

РИА Новости02:33

Теперь и ГАЗ. Дерипаска готов отказаться от контроля над группой из-за санкций

BFM.ru07:10

Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»

ТАССвчера в 17:54
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в мае в европейской части России

«По нашим прогнозам, май ожидается пока близким к норме и не ожидается дефицита осадков», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Пак рассказал в суде, как Кокорин ударил его стулом

Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с детьми

Известный российский шоумен Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с 5-летними малышами, Лизой и Гарри.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Политика

Порошенко согласовал время дебатов с Зеленским

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский проведут дебаты на стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00, говорится на странице избирательного штаба господина Порошенко в Facebook.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Специалисты Минздрава проведут телеконсилиум по состоянию Быкова

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова распорядилась провести телемедицинский консилиум с главными внештатными специалистами ведомства по неврологии, анестезиологии и реаниматологии относительно состояния 51-летнего писателя Дмитрия Быкова, который находится в больнице в Уфе.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице, пишут СМИ

Экс-форвард казанского "Ак Барса" Дмитрий Обухов подозревается в избиении девушки на улице, сообщает "Спорт Бизнес Online" со ссылкой на слова пострадавшей.
Обновлено в 06:06
Политика

Лондон сохранит антироссийские санкции после Brexit

Великобритания сохранит антироссийские санкции против России после выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 08:26
Политика

Медведев оценил уровень пенсий в России

Сегодняшний уровень пенсий не обеспечивает достойную жизнь пенсионерам, в связи с этим принят целый ряд решений об индексации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:58
Технологии

В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик

Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Экономика

Названы выполнившие майские указы регионы

Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери

Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
Обновлено в 05:30
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес

Дочь Аршавина разрыдалась в зале суда, где разводятся ее родители

Заседание суда по разводу футболиста Андрея Аршавина с Алисой Казьминой началось со слез.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Уроженцы Дагестана убили мужчину за отказ танцевать лезгинку

Обновлено в 04:22
Политика

От встречи Путина с Кальюлайд в Эстонии ждут экономического прорыва

Прежде всего эстонские жители ожидают, что в четверг, 18 апреля, в ходе двусторонней встречи президента Керсти Кальюлайд и президента Владимира Путина будет обсуждаться тема оживления экономических отношений двух государств.
Обновлено в 07:22
Авто

Продажи автомобилей в ЕС сократились в марте на 4%

В I квартале реализация легковых автомобилей и LCV в России уменьшилась в годовом сопоставлении на 0,3% до 391,650 тыс. При этом продажи новых автомобилей в Китае сократились в марте на 5,2% в годовом выражении до 2,52 млн единиц.
Обновлено в 04:07
Хоккей

Кучеров объяснил разгромное поражение «Тампы» от «Коламбуса»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Коламбус Блю Джекетс» выбил из плей-офф НХЛ «Тампу», которая стала победителем регулярного чемпионата.
Обновлено в 07:59
Театры

Боярский поддержал негодование Жириновского из‐за репертуара театров

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского возмутило отсутствие современных постановок в театрах.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Писателю Быкову долго не оказывали помощь, приняв его за пьяного

Мужчине более получаса не оказывали медицинскую помощь, так как подумали, что он пьян.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для покинувших место ДТП водителей

Если водитель скрылся с места ДТП, в котором кто-либо получил тяжкий вред здоровью, то «такое деяние будет квалифицироваться по части 2 статьи 264 УК России, предусматривающей наказание в виде принудительных работ на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет либо лишения свободы на срок до четырёх лет».
Обновлено в 03:55
Авто

Цифра дня: все о самом маленьком автомобиле в мире

В кабине самого маленького в мире серийного автомобиля помещается только один человек и продуктовая сумка.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Из-за мигрантов в Финляндии на 30% выросло число изнасилований

В Финляндии число заявлений об изнасилованиях за последнее время значительно выросло.
Обновлено в 07:31
Политика

Главный военный прокурор Украины прокомментировал сообщения о «побеге»

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что покидал пределы страны по рабочим вопросам, а не сбежал, как писали СМИ.
Обновлено в 06:44
Хоккей

Хоккейная «Сибирь» назначила нового главного тренера

Обновлено в 06:36
Кино

Вышел финальный трейлер «Мстителей»

В России финальные «Мстители» выйдут 29 апреля.
Обновлено вчера в 12:32
Экономика

ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России

В банковской системе России в I квартале 2019 года выявлено 8911 поддельных денежных знаков, что на 5,9% больше показателей прошлого года за аналогичный период.
Обновлено в 07:58
Политика

Россия передала Белоруссии предложения по интеграции

Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства.
Обновлено в 07:22
Общество

Родившую в первые минуты года россиянку обязали заплатить за подаренные цветы

Жительница Омска, родившая одного из первых в 2019 году детей, Сания Абдуллина получила уведомление из налоговой службы, в котором говорилось, что она обязана выплатить налог на подаренные администрацией города букет цветов и сертификат на детские товары.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Ване Фокину предстоит пройти еще один курс реабилитации

Выжившему при обрушении подъезда дома в Магнитогорске малышу предстоит пройти еще один курс реабилитации.
Обновлено в 07:49
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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