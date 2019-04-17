Экономика
Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗРБК вчера в 17:27
В качестве примера компании, которая прекратила сотрудничество с группой ГАЗ, Дерипаска назвал немецкую Daimler. В этой связи бизнесмен допустил снижение своей доли в компании по аналогии с En+ в надежде на то, что этот шаг позволит вывести автопроизводителя из-под ограничений.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 08:46, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в мае в европейской части России
«По нашим прогнозам, май ожидается пока близким к норме и не ожидается дефицита осадков», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Пак рассказал в суде, как Кокорин ударил его стулом
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с детьми
Известный российский шоумен Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с 5-летними малышами, Лизой и Гарри.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Политика
Порошенко согласовал время дебатов с Зеленским
Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский проведут дебаты на стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00, говорится на странице избирательного штаба господина Порошенко в Facebook.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Специалисты Минздрава проведут телеконсилиум по состоянию Быкова
Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова распорядилась провести телемедицинский консилиум с главными внештатными специалистами ведомства по неврологии, анестезиологии и реаниматологии относительно состояния 51-летнего писателя Дмитрия Быкова, который находится в больнице в Уфе.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице, пишут СМИ
Экс-форвард казанского "Ак Барса" Дмитрий Обухов подозревается в избиении девушки на улице, сообщает "Спорт Бизнес Online" со ссылкой на слова пострадавшей.
Обновлено в 06:06
Политика
Лондон сохранит антироссийские санкции после Brexit
Великобритания сохранит антироссийские санкции против России после выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 08:26
Политика
Медведев оценил уровень пенсий в России
Сегодняшний уровень пенсий не обеспечивает достойную жизнь пенсионерам, в связи с этим принят целый ряд решений об индексации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:58
Технологии
В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик
Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Экономика
Названы выполнившие майские указы регионы
Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери
Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
Обновлено в 05:30
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Дочь Аршавина разрыдалась в зале суда, где разводятся ее родители
Заседание суда по разводу футболиста Андрея Аршавина с Алисой Казьминой началось со слез.
Обновлено в 04:48
Политика
От встречи Путина с Кальюлайд в Эстонии ждут экономического прорыва
Прежде всего эстонские жители ожидают, что в четверг, 18 апреля, в ходе двусторонней встречи президента Керсти Кальюлайд и президента Владимира Путина будет обсуждаться тема оживления экономических отношений двух государств.
Обновлено в 07:22
Авто
Продажи автомобилей в ЕС сократились в марте на 4%
В I квартале реализация легковых автомобилей и LCV в России уменьшилась в годовом сопоставлении на 0,3% до 391,650 тыс. При этом продажи новых автомобилей в Китае сократились в марте на 5,2% в годовом выражении до 2,52 млн единиц.
Обновлено в 04:07
Хоккей
Кучеров объяснил разгромное поражение «Тампы» от «Коламбуса»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Коламбус Блю Джекетс» выбил из плей-офф НХЛ «Тампу», которая стала победителем регулярного чемпионата.
Обновлено в 07:59
Театры
Боярский поддержал негодование Жириновского из‐за репертуара театров
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского возмутило отсутствие современных постановок в театрах.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Писателю Быкову долго не оказывали помощь, приняв его за пьяного
Мужчине более получаса не оказывали медицинскую помощь, так как подумали, что он пьян.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для покинувших место ДТП водителей
Если водитель скрылся с места ДТП, в котором кто-либо получил тяжкий вред здоровью, то «такое деяние будет квалифицироваться по части 2 статьи 264 УК России, предусматривающей наказание в виде принудительных работ на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет либо лишения свободы на срок до четырёх лет».
Обновлено в 03:55
Авто
Цифра дня: все о самом маленьком автомобиле в мире
В кабине самого маленького в мире серийного автомобиля помещается только один человек и продуктовая сумка.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Из-за мигрантов в Финляндии на 30% выросло число изнасилований
В Финляндии число заявлений об изнасилованиях за последнее время значительно выросло.
Обновлено в 07:31
Политика
Главный военный прокурор Украины прокомментировал сообщения о «побеге»
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что покидал пределы страны по рабочим вопросам, а не сбежал, как писали СМИ.
Обновлено в 06:44
Хоккей
Хоккейная «Сибирь» назначила нового главного тренера
Обновлено в 06:36
Кино
Вышел финальный трейлер «Мстителей»
В России финальные «Мстители» выйдут 29 апреля.
Обновлено вчера в 12:32
Экономика
ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России
В банковской системе России в I квартале 2019 года выявлено 8911 поддельных денежных знаков, что на 5,9% больше показателей прошлого года за аналогичный период.
Обновлено в 07:58
Политика
Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства.
Обновлено в 07:22
Общество
Родившую в первые минуты года россиянку обязали заплатить за подаренные цветы
Жительница Омска, родившая одного из первых в 2019 году детей, Сания Абдуллина получила уведомление из налоговой службы, в котором говорилось, что она обязана выплатить налог на подаренные администрацией города букет цветов и сертификат на детские товары.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Ване Фокину предстоит пройти еще один курс реабилитации
Выжившему при обрушении подъезда дома в Магнитогорске малышу предстоит пройти еще один курс реабилитации.
Обновлено в 07:49