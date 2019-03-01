Экономика
Дерипаска вернулся в рейтинг 500 богатейших людей BloombergРБК 09:14
Российский бизнесмен Олег Дерипаска стал богаче на $1,07 млрд и вернулся в список 500 богатейших людей мира Bloomberg Business Index. В настоящий момент издание оценивает состояние Дерипаски в $3,93 млрд, он занимает в списке 490-е место.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 18:33, Ашберн
Происшествия
Крупный пожар произошел в дагестанском селе
В дагестанском селе Тисси-Ахитли произошел крупный пожар. Видео происшествия опубликовано в Telegram-канале «112».
Обновлено в 15:56
Политика
Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине
Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос об Украинской православной церкви (ПЦУ) на всеправославном уровне.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Божена Рынска госпитализирована после смерти мужа
Вдова политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко журналистка Божена Рынска попала в больницу.
Обновлено в 15:35
Политика
Лукашенко сообщил о разозлившем его разговоре с Медведевым про Абхазию
В 2010 году белорусский президент уже рассказывал об угрозах со стороны некого западного политика (имени его Лукашенко тогда не называл) на случай признания Абхазии и неготовности руководства России «подставить плечо».
Обновлено в 10:23
Политика
Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei в США
Правительство Канады заявило в пятницу, 1 марта, о том, что оно позволит провести слушание по вопросу об экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в США, сообщает CNBC News со ссылкой на официальное заявление канадского МИД.
Обновлено в 16:11
Происшествия
Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО
Обновлено в 08:03
Авто
Названы марки автомобилей с самыми агрессивными водителями
Чтобы вы заранее знали, от каких машин стоит держаться подальше, эксперты журнала «За рулем» опросили автовладельцев и назвали марки автомобилей с самыми агрессивными водителями.
Обновлено в 05:59
Общество
Бывшая жена депутата Госдумы требует закрыть рестораны для «быдла»
Бывшая жена депутата Государственной думы, члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Виталия Южилина — Илона Столье считает, что посетители «элитных» заведений должны быть избавлены от «лицезрения быдла».
Обновлено в 15:09
Экономика
Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащих
Росстат опубликовал данные о зарплате и численности государственных чиновников центральных аппаратов министерств и ведомств за 2018 год.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Кадыров сообщил о спасении мальчика, похищенного на Ближнем Востоке
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о спасении ребенка жительницы Дагестана, который был похищен из лагеря беженцев на Ближнем Востоке.
Обновлено в 17:55
Происшествия
В США легкомоторный самолет врезался в здание жилого комплекса
Легкомоторный самолет врезался в здание жилого комплекса в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида, США).
Обновлено в 17:34
Космос
SpaceX впервые отправит пассажирский модуль на МКС
Crew Dragon является улучшенной версией космического корабля Dragon.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Умер вор в законе Джемал Микеладзе
Обновлено в 17:16
Происшествия
В Москве ранены двое иностранцев
Источник в правоохранительных органах Москвы сообщил, что в ночь на субботу в гостинице, расположенной в столичном районе Сокольники, неизвестный в ходе вспыхнувшего конфликта нанес ножевые ранения двум гражданам Ирана.
Обновлено в 17:45
Политика
ЕС запретил Польше строить канал рядом с Калининградской областью
Евросоюз потребовал от Варшавы отложить строительство канала через Вислинскую косу, который должен соединить город-порт Эльблонг с Балтийским морем.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Заведующую поликлиникой задержали в Кирове по делу о гибели ребенка
Следователями изъята медицинская карта девочки, изучены должностные инструкции медперсонала, допрошены работники поликлиники, в том числе патронажная участковая медсестра, педиатр, заведующая учреждением.
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия
Стали известны подробности боя 6 роты в Аргунском ущелье
Обновлено в 06:25
Общество
Умер мальчик, мечту которого исполнил Путин
Обновлено в 10:58
Происшествия
ФСБ задержала сотрудника секретного ракетного центра
По словам сотрудника пресс-службы, оперативная группа управления ФСБ проводила следственно-оперативные мероприятия в Миассе и задержала «высокопоставленного сотрудника одного из предприятий».
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Индия объявила об уничтожении пакистанского истребителя F-16
Индийский истребитель МиГ-21 сбил во время воздушного боя пакистанский F-16, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-маршала индийской авиации Рави Гопал Кришана Капура.
Обновлено в 09:05
Авто
УАЗ выпустил обновлённую версию внедорожника «Хантер»
Вышла обновлённая версия внедорожника «Хантер» от Ульяновского автомобильного завода, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
Обновлено в 07:48
Общество
В Твери построили первые одноэтажные вагоны для РЖД с новым купе
Тверской вагоностроительный завод (входит в "Трансмашхолдинг") построил для РЖД первые одноэтажные вагоны с новым купе, говорится в сообщении машиностроительной группы.
Обновлено вчера в 09:12
Футбол
Трабукки отвечает на обвинения
Футбольный агент Марко Трабукки в интервью "СЭ" рассказывает о войне компроматов, в центре которой он оказался.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами
Обновлено в 04:23
Единоборства
Боец MMA Филипович перенес инсульт после поединка и решил завершить карьеру
Обновлено в 17:09
Политика
Турция начала переговоры с США о покупке ЗРК Patriot
Обновлено в 12:29
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА обыграли на выезде «Олимпиакос» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли на выезде греческий "Олимпиакос" в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 16:38