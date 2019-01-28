Экономика

ВТБ увеличил долю в En+ до 22,27%ТАСС 04:48

ВТБ увеличил долю в En+ с 7,65% до 22,27%.
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ВТБ увеличил долю в En+ до 22,27%

ТАСС04:48

Дерипаска снизил свою долю в En+

ТК Звездавчера в 20:58

Дерипаска снизил долю в En+ до 44,95%

Life.ruвчера в 18:02

Названа доля Дерипаски в En+

Взгляд.рувчера в 18:45

Олег Дерипаска снизил долю в En+ до 44,95%

НТВвчера в 18:44

Дерипаска потерял контроль над En+

News.ruвчера в 18:24

Доля Олега Дерипаски в холдинге En+ опустилась ниже 45%

Эхо Москвывчера в 19:04
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Происшествия

Подозреваемый в похищении картины Куинджи задержан

Обновлено в 00:10
Происшествия

Вандал облил краской памятник «Вежливым людям» в Крыму

Обновлено вчера в 21:40
Авто

В России начались продажи нового универсала KIA Ceed SW

Обновлено в 01:00
Происшествия

Экс-глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве

Бывший глава компании "Дальспецстрой" Дмитрий Савин, предположительно, покончил с собой в Москве.
Обновлено в 05:03
Общество

Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля

С 1 февраля этого года для отдельных категорий граждан пособия и компенсации будут проиндексированы на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 23:13
Общество

В Саратове уволили чиновницу после отправки учителей на уборку снега

Обновлено в 03:18
Авто

Закрывшийся завод ЗИЛ продает новые «Бычки» без пробега

Всем желающим предлагается приобрести целую заводскую партию автомобилей ЗИЛ 5301 "Бычок".
Обновлено в 03:07
Авто

Nissan поднял цены на свои кроссоверы

Обновленный кроссовер Nissan Terrano, поступивший в продажу в ноябре прошлого года подорожал на 41-61 тысячу рублей и обойдется покупателям по цене от 1 021 000 рублей, а модель 2018 года прибавила в цене 17-22 тысячи рублей, и ее стоимость начинается с отметки в 997 000 рублей.
Обновлено вчера в 07:03
Происшествия

В Воронежской области обрушилась кровля детского сада

В городе Поворино Воронежской области под тяжестью снега обрушилась кровля детского сада, сообщил РИА Новости представитель районной службы ГО и ЧС.
Обновлено в 04:15
Кино

Фильм «Черная пантера» получил главную премию Гильдии киноактеров США

Награды в номинации «Лучший актер» удостоился сыгравший в фильме «Богемская рапсодия» роль солиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри Рами Малек.
Обновлено вчера в 22:40
Авто

Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности и музыкой Баха

Ожидается, что новый противоугонный комплекс получат электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3. При этом Sentry Mode сможет передавать изображение с камер, расположенных как внутри автомобиля, так и снаружи, что позволит быстрее найти угнанный автомобиль.
Обновлено в 00:25
Транспорт

«Ъ» составил топ-10 самых популярных нарушений ПДД 2018 года

Речь идет о выездах на обочину и проездах грузовиков дальше второй полосы: основная доля таких нарушений также приходится на Москву, где их уже несколько лет фиксируют камеры.
Обновлено вчера в 18:10
Гаджеты

Samsung откажется от пластика в упаковке устройств

Обновлено в 05:10
Политика

На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа

Завершение контракта о транзите российского газа через украинскую территорию в Европу приведет к краху экономики Украины, заявил депутат Верховной рады от партии «За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 23:56
Интернет

«Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных

По словам экспертов, существуют несколько видов вредоносного программного обеспечения, которое способно передавать хакерам вводимые на клавиатуре данные, в том числе логины и пароли от учетных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 17:55
Общество

Во время мощного снегопада в Москве выпало 40% месячной нормы осадков

В Москве за выходные выпало около 40% месячной нормы осадков, рассказал в понедельник, 28 января, специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 01:01
Авто

Mercedes-Benz отзывает в России восемь автомобилей Sprinter

Росстандарт сообщил об отзыве восьми автомобилей Mercedes-Benz Sprinter (906) на территории России.
Обновлено в 05:03
Экономика

В России ограничили предельную сумму долга по потребительским кредитам

С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в федеральные законы "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Обновлено в 02:26
Общество

«Росконтроль» проверил баклажанную икру

В образцах брендов Bonduelle, «Грядка удачи / Наша семья», «Дядя Ваня» и EKO было обнаружено незначительное занижение количества жира и соли, однако такое несоответствие ГОСТу эксперты назвали достоинством, ведь баклажанная икра не рекомендуется людям с проблемами пищеварения, беременным, кормящим матерям и детям из-за большого процента уксуса.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В аэропорту Кольцово спецавтомобиль повредил самолет

Обновлено в 05:00
Происшествия

Торнадо обрушился на столицу Кубы, не менее трех человек погибло

Не менее трех человек погибли, не менее 172 пострадали.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В Омске пожаловались на заклеивавшую детям рты воспитательницу детсада

Родители детей садика № 330 в Омске пожаловались на воспитательницу в садике, которая якобы связывала малышей и заклеивала им рты скотчем.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Звонки о минировании заведений поступили в ряд регионов Сибири

Обновлено вчера в 23:33
Транспорт

Дороги около станций метро «Столбово» и «Филатов луг» благоустроят

Как говорится в сообщении, через Ульяновский лесопарк к жилым массивам будет проложена велопешеходная дорога протяженностью 3,1 км. Напомним, что запустить пассажирское движение по новому участку Сокольнической линии метро на присоединенных территориях столицы планируется к маю, технический запуск участка состоялся в начале января.
Обновлено в 00:20
Экономика

«Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил проект изменений в закон "Об информации", в рамках которого предлагается разрешить свободный оборот на рынке "деперсонализированных" пользовательских данных.
Обновлено в 00:45
Происшествия

На алтайского депутата завели дело после избиения женщин и подростка

На Алтае в отношении заместителя председателя Чемальского райсовета депутата Юрия Корнеева возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 04:07
Наука

Сибирские ученые научились выращивать мини-мозги

Обновлено в 01:45
Общество

«Метрострой» получил шесть исков от «Водоканала» и частных компаний

Общая сумма исков составляет более 20 миллионов рублей, пишет ТАСС.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Сломанный вентиль на баллоне привел к взрыву газа в кафе под Саратовом

Обновлено в 04:18
Авто

Chevrolet выпустил специальную серию Corvette Drivers Series Edition

Во время гонки Rolex Daytona 24 Hours на минувших выходных, Chevrolet, помимо участия в гонке представил четыре Corvette Drivers - автомобили специальной серии, посвященной автоспорту.
Обновлено в 04:27
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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