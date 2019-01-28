ВТБ увеличил долю в En+ до 22,27%ТАСС 04:48

ВТБ увеличил долю в En+ с 7,65% до 22,27%.

Происшествия Происшествия Подозреваемый в похищении картины Куинджи задержан

Авто Авто В России начались продажи нового универсала KIA Ceed SW

Происшествия Происшествия Экс-глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве Бывший глава компании "Дальспецстрой" Дмитрий Савин, предположительно, покончил с собой в Москве.

Общество Общество Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля С 1 февраля этого года для отдельных категорий граждан пособия и компенсации будут проиндексированы на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Общество Общество В Саратове уволили чиновницу после отправки учителей на уборку снега

Авто Авто Закрывшийся завод ЗИЛ продает новые «Бычки» без пробега Всем желающим предлагается приобрести целую заводскую партию автомобилей ЗИЛ 5301 "Бычок".

Авто Авто Nissan поднял цены на свои кроссоверы Обновленный кроссовер Nissan Terrano, поступивший в продажу в ноябре прошлого года подорожал на 41-61 тысячу рублей и обойдется покупателям по цене от 1 021 000 рублей, а модель 2018 года прибавила в цене 17-22 тысячи рублей, и ее стоимость начинается с отметки в 997 000 рублей.

Происшествия Происшествия В Воронежской области обрушилась кровля детского сада В городе Поворино Воронежской области под тяжестью снега обрушилась кровля детского сада, сообщил РИА Новости представитель районной службы ГО и ЧС.

Кино Кино Фильм «Черная пантера» получил главную премию Гильдии киноактеров США Награды в номинации «Лучший актер» удостоился сыгравший в фильме «Богемская рапсодия» роль солиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри Рами Малек.

Авто Авто Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности и музыкой Баха Ожидается, что новый противоугонный комплекс получат электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3. При этом Sentry Mode сможет передавать изображение с камер, расположенных как внутри автомобиля, так и снаружи, что позволит быстрее найти угнанный автомобиль.

Транспорт Транспорт «Ъ» составил топ-10 самых популярных нарушений ПДД 2018 года Речь идет о выездах на обочину и проездах грузовиков дальше второй полосы: основная доля таких нарушений также приходится на Москву, где их уже несколько лет фиксируют камеры.

Гаджеты Гаджеты Samsung откажется от пластика в упаковке устройств

Политика Политика На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа Завершение контракта о транзите российского газа через украинскую территорию в Европу приведет к краху экономики Украины, заявил депутат Верховной рады от партии «За жизнь» Вадим Рабинович.

Интернет Интернет «Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных По словам экспертов, существуют несколько видов вредоносного программного обеспечения, которое способно передавать хакерам вводимые на клавиатуре данные, в том числе логины и пароли от учетных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке, пишет ТАСС.

Общество Общество Во время мощного снегопада в Москве выпало 40% месячной нормы осадков В Москве за выходные выпало около 40% месячной нормы осадков, рассказал в понедельник, 28 января, специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Авто Авто Mercedes-Benz отзывает в России восемь автомобилей Sprinter Росстандарт сообщил об отзыве восьми автомобилей Mercedes-Benz Sprinter (906) на территории России.

Экономика Экономика В России ограничили предельную сумму долга по потребительским кредитам С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в федеральные законы "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

Общество Общество «Росконтроль» проверил баклажанную икру В образцах брендов Bonduelle, «Грядка удачи / Наша семья», «Дядя Ваня» и EKO было обнаружено незначительное занижение количества жира и соли, однако такое несоответствие ГОСТу эксперты назвали достоинством, ведь баклажанная икра не рекомендуется людям с проблемами пищеварения, беременным, кормящим матерям и детям из-за большого процента уксуса.

Происшествия Происшествия В аэропорту Кольцово спецавтомобиль повредил самолет

Происшествия Происшествия Торнадо обрушился на столицу Кубы, не менее трех человек погибло Не менее трех человек погибли, не менее 172 пострадали.

Происшествия Происшествия В Омске пожаловались на заклеивавшую детям рты воспитательницу детсада Родители детей садика № 330 в Омске пожаловались на воспитательницу в садике, которая якобы связывала малышей и заклеивала им рты скотчем.

Происшествия Происшествия Звонки о минировании заведений поступили в ряд регионов Сибири

Транспорт Транспорт Дороги около станций метро «Столбово» и «Филатов луг» благоустроят Как говорится в сообщении, через Ульяновский лесопарк к жилым массивам будет проложена велопешеходная дорога протяженностью 3,1 км. Напомним, что запустить пассажирское движение по новому участку Сокольнической линии метро на присоединенных территориях столицы планируется к маю, технический запуск участка состоялся в начале января.

Экономика Экономика «Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил проект изменений в закон "Об информации", в рамках которого предлагается разрешить свободный оборот на рынке "деперсонализированных" пользовательских данных.

Происшествия Происшествия На алтайского депутата завели дело после избиения женщин и подростка На Алтае в отношении заместителя председателя Чемальского райсовета депутата Юрия Корнеева возбуждено уголовное дело.

Наука Наука Сибирские ученые научились выращивать мини-мозги

Общество Общество «Метрострой» получил шесть исков от «Водоканала» и частных компаний Общая сумма исков составляет более 20 миллионов рублей, пишет ТАСС.

Происшествия Происшествия Сломанный вентиль на баллоне привел к взрыву газа в кафе под Саратовом