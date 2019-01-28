Дерипаска снизил долю в En+ до 44,95%ТАСС 18:47

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в соответствии с требованиями США в рамках работы над снятием с компании санкций снизил свою долю в En+ Group до 44,95%. Об этом говорится в сообщении компании. Приблизительная доля Дерипаски ранее оценивалась в 70%.

Дерипаска снизил долю в En+ до 44,95%

Происшествия Происшествия Появилось видео с подозреваемым в краже картины Куинджи

Авто Авто Названы Топ-5 самых странных автомобилей Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.

Политика Политика Гуаидо рассказал о переговорах с венесуэльскими военными

Общество Общество В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.

Общество Общество Фонд кино требует от создателя «Смешариков» 82 млн рублей Ранее telegram-канал Mash сообщил, что Фонд кино подал иск к продюсеру «Смешариков» Илье Попову из-за невозвращенных средств, которые фонд выделил на создание полнометражного мультфильма серии.

Происшествия Происшествия Число жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло до 58 Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 58.

Политика Политика Минфин США снял санкции с «Русала» и En+ Американский минфин принял решение снять санкции, которые были наложены на такие российские компании, как "Русал", "Евросибэнерго" и En+.

Происшествия Происшествия Три здания обрушились после взрыва в Гааге В Гааге в результате взрыва произошло обрушение в трех жилых зданиях, сообщает RTL Niuews.

Интернет Интернет «Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных По словам экспертов, существуют несколько видов вредоносного программного обеспечения, которое способно передавать хакерам вводимые на клавиатуре данные, в том числе логины и пароли от учетных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке, пишет ТАСС.

Политика Политика Саакашвили заявил о готовности сменить власть в Грузии за 72 часа Объявленный в Грузии в розыск бывший президент страны Михаил Саакашвили заявил, что он готов сменить власть в родном государстве за 72 часа.

Происшествия Происшествия Под крышей 14-этажного жилого дома в Перми обрушились перекрытия В Свердловском районе Перми в жилом доме обрушились перекрытия между техническим этажом и крышей.

Общество Общество Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки

Происшествия Происшествия В Перу 15 человек погибли на свадьбе при обрушении стены отеля Трагедия произошла на юго-востоке Перу в регионе Апуримак - в результате обрушения стены отеля, вызванного сильными дождями погибли пятнадцать человек.

Гаджеты Гаджеты Смартфон Google Pixel 3 показал превосходство над iPhone X

Кино Кино «Т-34» стал вторым по сборам фильмом в российском кино

Политика Политика Жене Асада удалили раковую опухоль Врачи провели успешную операцию по удалению опухоли жене сирийского президента Башара Асада, сообщила канцелярия Асада.

Единоборства Единоборства Райан Бейдер нокаутировал Фёдора Емельяненко в первом раунде 26 января 26 января в Инглвуде завершился первый турнир Bellator в этом 2019 году.

Происшествия Происшествия Автомобиль с людьми рухнул в 80-метровую пропасть в горах на юге Чечни Легковой автомобиль с людьми сорвался в пропасть в горах на юге Чечни.

Экономика Экономика На Украине начали продавать гривны в рулонах Национальный банк Украины продал на аукционе неразрезанные банкноты номиналом одна, две, пять и десять гривен.

Происшествия Происшествия В Израиле россиянина задержали за запуск дрона возле аэропорта В Израиле туриста из России арестовали по подозрению в запуске беспилотного летательного аппарата в районе международного аэропорта Тель-Авива.

Общество Общество В Москве за неполные сутки выпала треть месячной нормы осадков

Гаджеты Гаджеты Подтвердились слухи о реверсивной зарядке в Samsung Galaxy 10 Ранее в Сети распространилась информация о том, что новый Samsung Galaxy 10 сможет поддерживать реверсивный тип зарядки.

Музыка Музыка Фаворитка украинского отбора на Евровидение решила выступить в России Участница украинского отбора на Евровидение певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, проведет два концерта в России, свидетельствуют афиши в ее Instagram.

Армия и оружие Армия и оружие В России применили оружие с ударного беспилотника в ходе испытаний

Происшествия Происшествия СК назвал причину пожара на танкерах в Черном море Причиной пожара на двух танкерах в черном море стало нарушение правил безопасности.

Гаджеты Гаджеты Apple выпустит новые iPad без сканера Face ID Разработчики американской компании Apple выпустят планшеты iPad без сканера лица Face ID.