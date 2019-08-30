Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.

с чего всё началось

Дерипаска же заявил рабочим, что подготовительная работа в рамках программы уже ведется: выбираются площадки и участники. В апреле бизнесмен заявил, что готов отказаться от контроля над группой ГАЗ в связи с проблемами, которые автопроизводитель испытывает из-за американских ограничений.

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