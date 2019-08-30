Экономика

РБКРБКДерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Дерипаска же заявил рабочим, что подготовительная работа в рамках программы уже ведется: выбираются площадки и участники. В апреле бизнесмен заявил, что готов отказаться от контроля над группой ГАЗ в связи с проблемами, которые автопроизводитель испытывает из-за американских ограничений.
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с чего всё началось

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК12:54

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Дерипаска сообщил рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Взгляд.ру14:23

Дерипаска, выступая перед работниками ГАЗа, предупредил о грядущем мировом кризисе

Znak.com14:21

Олег Дерипаска сообщил рабочим принадлежащего ему Горьковского автозавода о надвигающемся мировом кризисе

Эхо Москвы13:31

Дерипаска предупредил рабочих ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Forbes13:35

РБК: Дерипаска предупредил рабочих ГАЗа о приближающемся мировом кризисе

Ведомости13:33

Дерипаска предупредил сотрудников о приближении мирового кризиса

Daily Storm13:48

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

РБК12:54
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