Экономика

РБКРБКДерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
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с чего всё началось

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК12:54

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Дерипаска сообщил рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Взгляд.ру14:23

Олег Дерипаска сообщил рабочим принадлежащего ему Горьковского автозавода о надвигающемся мировом кризисе

Эхо Москвы13:31

Дерипаска, выступая перед работниками ГАЗа, предупредил о грядущем мировом кризисе

Znak.com14:21

Дерипаска предупредил рабочих ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Forbes13:35

РБК: Дерипаска предупредил рабочих ГАЗа о приближающемся мировом кризисе

Ведомости13:33

Дерипаска предупредил рабочих ГАЗа о мировом кризисе

Газета.Ru15:22

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

РБК12:54
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