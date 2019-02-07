Экономика

Дерипаска проиграл суд Лондона по «Трехгорной мануфактуре»РБК вчера в 13:12

Высокий суд Лондона 7 февраля признал экс-главу ВЭБа Владимира Чернухина реальным совладельцем компании «Трехгорная мануфактура», обязав Олега Дерипаску выплатить ему $95,2 млн, говорится в решении суда.
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Также была отклонена претензия бывшей гражданской жены Чернухина Лолиты Данилиной, которая называла себя совладелицей «Трёхгорной мануфактуры», пишет Forbes
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Трёхгорная мануфактура
Старейшее московское текстильное предприятие, основанное в конце XVIII века. Расположено между улицами Рочдельская, 1905 года и Краснопресненской набережной.
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