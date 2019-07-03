с чего всё началось

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что в сентябре 2016 года общался с сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) США по поводу его вмешательства в американские выборы. Об этом сообщил в интервью The Hill, опубликованном в среду, 3 июля.

Дерипаска признался в контактах с ФБР

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