с чего всё началось

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что в сентябре 2016 года общался с сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) США по поводу его вмешательства в американские выборы. Об этом сообщил в интервью The Hill, опубликованном в среду, 3 июля.

Дерипаска признался в контактах с ФБР

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Политика Шойгу по поручению Путина прибыл в Североморск Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прибыл в Североморск, где проведёт совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате.

Происшествия Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.

Кино Мединский предложил составить рейтинг кинофикации регионов РФ Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский внес предложение составить рейтинг кинофикации регионов России.

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Финансы Индекс МосБиржи вновь обновил максимум Индексы в США во вторник замедлили рост и прибавили всего 0,2-0,3%, при этом S&P 500 обновил максимум, превысив 2973 пункта (Dow Jones и Nasdaq находятся в пределах 1% от своих исторических максимумов).

Экономика НСПК: Свои расходы контролируют только четверть россиян Ответы опрошенных показали, что лишь 25 процентов россиян всегда контролируют свои доходы и расходы.

Политика «Единая Россия» извинилась за инцидент с гуманитарной помощью Иркутское отделение партии выразило сожаление по поводу того, что такой инцидент случился на фоне большого бедствия.

Финансы Банк «Открытие» подал иск на 289,5 млрд рублей к бывшим владельцам Банк «Открытие» подал иск на сумму 289, 5 млрд рублей к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам, следует из карточки на сайте Арбитражного суд Москвы.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

ЖКХ ВЦИОМ: качеством услуг ЖКХ удовлетворены более половины россиян "Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.

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