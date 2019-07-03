Политика
Дерипаска рассказал о контактах с ФБРНовые Известия 08:28
Российский олигарх Олег Дерипаска заявил, что в сентябре 2016 года общался с сотрудниками Федерального бюро расследований США (ФБР) по возникшим вопросам его вмешательства в американские выборы. Также он рассказал, что принимал участие в спасении сотрудника ФБР в Иране.
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с чего всё началось
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью изданию The Hill рассказал, что еще в сентябре 2016 года он общался с агентами ФБР по вопросу о возможном российском вмешательстве в президентские выборы в США.РБКвчера в 23:45
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