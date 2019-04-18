Экономика

Дерипаска попросил у государства 30 млрд рублейURA.Ru вчера в 20:38

В конце марта группа ГАЗ Олега Дерипаски направила вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд рублей в качестве господдержки. В противном случае, как подчеркнули на предприятии, существует угроза дефолта и падения производства на 40% уже во втором полугодии.
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«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей

ТАСС01:50

Группа ГАЗ просит почти 30 миллиардов рублей господдержки

Эхо Москвы01:32

«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки

Ведомостивчера в 19:37

Группа ГАЗ Олега Дерипаски попросила 30 миллиардов рублей господдержки

Дождь02:24

Дерипаска попросил у государства 30 млрд рублей

URA.Ruвчера в 20:38

«Группа ГАЗ» попросила у правительства почти 30 млрд рублей из-за санкций

Говорит Москва02:54

Олег Дерипаска просит помощи сразу у двух государств

Коммерсантъвчера в 18:55
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Футбол

Семак: «„Зенит“ вниз таблицы не смотрит. Догонять всегда проще»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча с «Краснодаром» в рамках 24-го тура чемпионата России отметил психологическое давление на команду из-за плотности в турнирной таблице.
Обновлено в 04:41
Экономика

Правительство рассмотрит просьбу «ГАЗа» о господдержке

Ранее в четверг газета "Коммерсантъ" сообщила, что гендиректор группы "ГАЗ", принадлежащей бизнесмену Олегу Дерипаске, направил Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено в 05:24
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе

Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 01:44
Энергетика

На рынке нефти началась нисходящая коррекция

Торги по нефти завершились 17 апреля небольшим снижением. При достижении уровня $72,25 на рынке началась нисходящая коррекция.
Обновлено в 00:17
Политика

Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета

Обновлено вчера в 06:00
Политика

Почему Зеленский выступил против особого статуса для Донбасса

В четверг, 18 апреля, российские СМИ с некоторым удивлением сообщают, что кандидат в президенты Украины и вероятный шестой президент этой страны Владимир Зеленский выступил против предусмотренного Минскими соглашениями особого статуса для Донбасса, а также против предусмотренной Минскими соглашениями амнистии для ополченцев.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Кадетство» Ирина Цывина

Скончалась известная российская актриса Ирина Цывина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подругу артистки Ксению Хаирову.
Обновлено в 05:33
Общество

Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет

Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия

В московском офисе информагентства «Росбалт» проходят обыски

Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят обыски в московском офис информационного агентства «Росбалт», сообщили 18 апреля в редакции издания.
Обновлено в 04:39
Финансы

ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам

«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.
Обновлено в 04:50
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Политика

Опубликован ежегодный рейтинг свободы слова в мире

Опубликован ежегодный рейтинг свободы слова в мире Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный рейтинг уровня свободы слова в странах мира.
Обновлено в 04:04
Экономика

Госдума РФ приняла закон об ипотечных каникулах

Государственная Дума РФ приняла в окончательном чтении закон об ипотечных каникулах.
Обновлено в 04:59
Общество

Кассиры кинотеатров получили право требовать паспорт у зрителей

Кассиры кинотеатров получили право требовать предъявить паспорта у зрителей.
Обновлено в 03:47
Общество

Роструд назвал регион с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами

Самый высокий уровень оплаты труда предлагают работодатели Республики Саха (Якутия), следует из анализа опубликованных вакансий в общероссийской базе «Работа в России» (trudvsem.ru), сообщает пресс-служба Роструда.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Экс-главу Серпуховского района перевели из СИЗО в больницу

Как рассказала агентству супруга арестованного Юлия Шестун, экс-глава Серпуховского района потерял сознание во время следственного мероприятия.
Обновлено в 05:38
Происшествия

ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия

Расследованием хищений в 48-м ЦНИИ занимались ФСБ и военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Госдума приняла повышающий пенсии ветеранам войны закон

На пленарном заседании депутаты Государственной думы России утвердили правительственный закон, вносящий изменения в систему расчета доплат к пенсионным выплатам ветеранам Великой Отечественной войны, что позволит увеличить пенсии ветеранам-участникам войны в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Электропоезда Горьковского направления МЖД курсируют по расписанию

Железнодорожники ввели в график пригородные поезда Горьковского направления Московской железной дороги, информирует «Вести Подмосковья» пресс-служба МЖД.
Обновлено в 05:26
Футбол

Мать Кокориных написала трогательное обращение к сыновьям

Обновлено в 03:06
Политика

Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом

В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
Авто

Названы регионы России, лидирующие по продажам подержанных автомобилей

Обновлено в 02:47
Происшествия

В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора

На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Двигатель самолета загорелся во Внукове

В московском аэропорту Внуково загорелся самолет авиакомпании UTair.
Обновлено вчера в 11:14
Шоу-бизнес

Друг Андрея Григорьева-Аполлонова назвал причины расставания музыканта с женой

Друг Андрея Григорьева-Аполлонова рассказал, что причина расставания одного из участников группы «Иванушки» с женой заключается в поведении музыканта.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым

Обновлено вчера в 06:53
Экономика

В правительстве обсуждают введение нового экологического налога

Кириллов считает, что новый налог поможет модернизировать «грязные» производства и станет дополнительным стимулом для использования современных технологий по очистке воды как промышленными предприятиями, так и коммунальным сектором.
Обновлено в 01:27
Авто

Новый Subaru Outback получил турбомотор и большой планшет

Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия

В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»

Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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