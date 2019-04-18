Экономика
Дерипаска попросил у государства 30 млрд рублейURA.Ru 17 апреля в 20:38
В конце марта группа ГАЗ Олега Дерипаски направила вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд рублей в качестве господдержки. В противном случае, как подчеркнули на предприятии, существует угроза дефолта и падения производства на 40% уже во втором полугодии.
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«Группа ГАЗ» попросила у правительства почти 30 млрд рублей из-за санкций
Говорит Москвавчера в 02:54
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