Экономика

Дерипаска попросил у государства 30 млрд рублейURA.Ru 17 апреля в 20:38

В конце марта группа ГАЗ Олега Дерипаски направила вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд рублей в качестве господдержки. В противном случае, как подчеркнули на предприятии, существует угроза дефолта и падения производства на 40% уже во втором полугодии.
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«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей

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Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными

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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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