Политика
Дерипаска пообещал $600 тысяч за правду о санкциях против негоМетагазета 04:32
Российский бизнесмен Олег Дерипаска заплатит $600 тысяч журналистам, которые докопаются до правды и узнают истинную причину введения санкций против него и его компаний.
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Конгресс хочет больше крови, но люди там абсолютно не представляют, что происходит в России или где бы то ни было в мире. У них нет фактов, нет оснований, только грязная ложь.
— Олег Дерипаска, российский предпринимательURA.Ru вчера в 19:15
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