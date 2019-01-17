Дерипаска подал в суд на ЗюгановаГазета.Ru 03:38

Олег Дерипаска подал в суд на руководителя КПРФ Геннадия Зюганова, об этом РБК сообщил представитель бизнесмена. Предприниматель требует от политика 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

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Предприниматель Олег Дерипаска подал иск в отношении лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Об этом сообщает РИА "Новости" В агентстве уточнили, что речь идет о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

Дерипаска подал в суд на Зюганова

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