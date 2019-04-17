Дерипаска объявил награду за расследование о санкцияхLenta.ru 04:14

Конгресс хочет больше крови, но люди там абсолютно не представляют, что происходит в России или где бы то ни было в мире. У них нет фактов, нет оснований, только грязная ложь.

Адвокаты российского миллиардера Олега Дерипаски создадут фонд для выплаты журналистам, которые будут расследовать причины попадания бизнесмена под санкции США. Размер фонда составит 600 тысяч долларов, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Дерипаска объявил награду за расследование о санкциях

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