Экономика

Дерипаска может отказаться от контроля над «Группой ГАЗ»Реальное время вчера в 01:57

Бизнесмен Олег Дерипаска на выступлении в Нижнем Новгороде заявил, что готов отказаться от контроля над "Группой ГАЗ" из-за проблем компании в связи с американскими санкциями. По его словам, если ограничительные меры не будут сняты, то предприятие не выживет.
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BFM.ruвчера в 13:38
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Если в аварии есть погибшие, то срок увеличивается до семи лет, а если жертв аварии – две и более, то оставивший место ДТП водитель может быть отправлен за решетку на срок до 9 лет.
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Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика

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Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
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Греция потребовала от Германии репарации за оккупацию

Парламент Греции поддержал инициативу правительства о выдвижении требований Берлину по выплате репараций за ущерб от оккупации во время Второй мировой войны.
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Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

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В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
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Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
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Ужесточающий правила распространения сим-карт законопроект доработают

Поправки в ст. 44 закона «О связи» призваны ужесточить правила распространения сим-карт.
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Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково

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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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