Дерипаска может отказаться от контроля над «Группой ГАЗ»Реальное время вчера в 01:57

Бизнесмен Олег Дерипаска на выступлении в Нижнем Новгороде заявил, что готов отказаться от контроля над "Группой ГАЗ" из-за проблем компании в связи с американскими санкциями. По его словам, если ограничительные меры не будут сняты, то предприятие не выживет.

Дерипаска может отказаться от контроля над «Группой ГАЗ»

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