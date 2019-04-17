Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗРБК 06:02
6 марта Минфин США в очередной раз отложил начало действия санкций против ГАЗа — на этот раз до 6 июля. Если они вступят в силу, любые партнеры могут попасть под вторичные американские санкции. «Это приведет к банкротству и национализации [ГАЗа]», — сказал Дерипаска агентству Bloomberg.
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Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Власти соберут с россиян деньги на восстановление Нотр-Дам-де-Пари
По словам директора департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова, ведомство намерено предложить учреждениям и гражданам внести добровольные пожертвования на восстановление Нотр-Дам-де-Пари.
Обновлено вчера в 06:03
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогут выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
В ЛНР потребовали от Зеленского плана окончания войны на Донбассе
Советник главы ЛНР сообщил НСН, что у жителей самопровозглашенной республики нет оснований поддерживать кандидата Зеленского.
Обновлено в 04:36
Спорт
Евгения Медведева анонсировала новую короткую программу
Двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева в своей новой короткой программе будет выступать под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 британской рок-группы Muse.
Обновлено в 06:49
Экономика
Выплаты за первенца смогут получать больше семей с 2020 года
Речь идет о ежемесячных выплатах семьям, чей доход не дотягивает до 1,5 прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:43
Общество
Госдума запретила публиковать сведения о новых наркотиках
Госдума приняла закон о запрете распространять в СМИ и в интернете сведения о способах разработки новых психоактивных веществ.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В московском метро машинист спас упавшего пассажира
Утром в среду в московском метро машинист спас упавшего на рельсы пассажира.
Обновлено в 04:12
Экономика
Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых
Одним из ключевых рисков, которые эксперты обсуждали в рамках сессий ХХ Апрельской конференции Высшей школы экономики (ВШЭ), посвященных перспективе выхода экономики РФ на темпы эффективного роста выше среднемировых, оказался вероятный резкий рост безработицы.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
Украина вышла из соглашения о стандартизации вооружения с СНГ
Украинский кабмин принял решение о прекращении действия соглашения между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство экономического развития и торговли Украины.
Обновлено в 06:57
Финансы
Чистый спрос россиян на валюту в феврале снизился на 20%
Сегодня, 17 апреля 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что чистый спрос на иностранную валюту в феврале текущего года по сравнению с январём снизился на 20%, до $0,8 млрд. за счёт существенного увеличения предложения доллара США.
Обновлено в 05:31
Общество
Губернатор Кузбасса в 2018 году заработал более 70 миллионов рублей
Согласно декларации, губернатор Кузбасса в период с 1 января по 31 декабря 2018 года заработал 70 миллионов 280 тысяч 607 рублей 54 копейки.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Обновлено в 04:54
Экономика
Восстановление цен на сталь поддержит результаты ММК во 2 квартале
MMK вчера представила операционные результаты за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 06:30
Наука
Ученые: Таяние ледников создает угрозу радиоактивного загрязнения
Огромные объемы радиоактивных веществ, которые в свое время образовались в результате испытаний ядерного оружия и осели в ледниках, могут высвободиться из-за таяния льдов.
Обновлено вчера в 06:06
Кино
Авторы «Мстителей» просят не распространять спойлеры «Финала»
Мировая премьера фильма состоится 26 апреля.
Обновлено в 06:57
Происшествия
ФСБ пришла с обыском на оборонное предприятие Челябинска
Следственные действия проводят сотрудники УФСБ региона, подтвердили информацию в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:57
Культура
Медведев — о культуре: за год музеи приняли почти 150 млн человек
Инициативу поддержали около 350 музеев и выставочных залов, отметил он. По словам Медведева, люди стали чаще ходить в музеи.
Обновлено в 06:30
Транспорт
На Арбате заменят бетонную плитку
Обновлено в 05:19
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Обновлено в 06:51
Происшествия
На восстановление сгоревшего собора Нотр-Дам собран 1 млрд евро
Сумма пожертвований, поступивших для восстановления собора Парижской Богоматери после пожара, достигла 1 млрд евро.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Дочь Аршавина разрыдалась в зале суда, где разводятся ее родители
Аршавин на заседание суда не явился. Адвокат футболиста подал ходатайство о рассмотрении дела о разводе в закрытом режиме.
Обновлено в 04:48
Наука
В сердце 42000-летнего жеребенка ученые СВФУ нашли жидкую кровь
Обновлено вчера в 17:21
Общество
В красноярском зоопарке посетители закормили козла до смерти
Обновлено в 06:53
Происшествия
Названа вероятная причина пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено в 03:23
Общество
Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама
Премьер Франции Эдуар Филипп заявил об организации международного конкурса среди архитекторов для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, разрушенного пожаром.
Обновлено в 07:01
Политика
Главный военный прокурор Украины прокомментировал сообщения о «побеге»
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что покидал пределы страны по рабочим вопросам, а не сбежал, как писали СМИ.
Обновлено в 06:44