Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗРБК 06:02
6 марта Минфин США в очередной раз отложил начало действия санкций против ГАЗа — на этот раз до 6 июля. Если они вступят в силу, любые партнеры могут попасть под вторичные американские санкции. «Это приведет к банкротству и национализации [ГАЗа]», — сказал Дерипаска агентству Bloomberg.
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Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым
Обновлено в 06:53
Технологии
В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик
Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
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Авто
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Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Политика
В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов Путина
В остальных регионах указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий.
Обновлено в 06:49
Энергетика
Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.
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Экономика
Медведев сообщил об устойчивости финансовой модели развития экономики
Финансовая модель развития экономики России не нуждается в корректировке, она более устойчива, чем модели развития ряда развитых стран, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Происшествия
Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Обновлено в 04:54
Общество
Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама
Премьер Франции Эдуар Филипп заявил об организации международного конкурса среди архитекторов для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, разрушенного пожаром.
Обновлено в 07:01
Авто
«АвтоВАЗ» сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco
Компания «АвтоВАЗ» отправит в серийное производство новую модификацию LADA XRay, оснащенную вариатором.
Обновлено в 03:49
Общество
Ginza вложит 1,7 млрд рублей в новое пространство у Таврического сада
Международный ресторанный холдинг Ginza Project намерен инвестировать 1,7 млрд рублей в создание нового общественного пространства возле Таврического сада.
Обновлено в 06:04
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Происшествия
ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске
В "Ростехе" РИА Новости подтвердили информацию об обысках в СКБ "Турбина", которое входит в структуру госкорпорации.
Обновлено в 02:46
Технологии
Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено в 03:30
Политика
Опубликованы рейтинги Зеленского и Порошенко за пять дней до выборов
По данным социологической группы «Рейтинг», преимущество Зеленского над Порошенко составляет 30%.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Политика
Некоторые просто выживают: Медведев рассказал о бедности россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета о работе правительства в Госдуме рассказал о борьбе с бедностью в России.
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В Кремле ничего не знают о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:31
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина подделала ДНК-тест дочери Александра Малинина
60-летняя эстрадная певица Ольга Зарубина сделала громкое заявление. Она рассказала о настоящем отце своей дочери.
Обновлено в 05:43
Авто
УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник
Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
Обновлено в 06:34
Политика
Порошенко согласился начать дебаты с Зеленским на стадионе 19 апреля
Действующий президент Петр Порошенко согласился с предложением кандидата в президенты Владимира Зеленского провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19.00, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Названа вероятная причина пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено в 03:23
Политика
Как Трамп сам себя загнал в угол в Венесуэле
Дональд Трамп очевидно не знает, что дальше делать.
Обновлено в 04:13
Наука
Определен признак преждевременной смерти у мужчин
Частота сердечных сокращений более 75 ударов в минуту в состоянии покоя удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 01:32
Экономика
В Гааге обязали Россию заплатить Украине за имущество в Крыму
Постоянный третейский суд в Гааге вынес постановление взыскать с России 44,4 миллиона долларов в пользу компании «Укрнафта» в качестве компенсации за имущество в Крыму, которое было утрачено после вхождения полуострова в состав России.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32