Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗРБК 06:02
6 марта Минфин США в очередной раз отложил начало действия санкций против ГАЗа — на этот раз до 6 июля. Если они вступят в силу, любые партнеры могут попасть под вторичные американские санкции. «Это приведет к банкротству и национализации [ГАЗа]», — сказал Дерипаска агентству Bloomberg.
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Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет
Правительство планирует повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора лет.
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Обновлено в 07:09
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Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
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Первый замглавы администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер на рабочем месте в среду, 17 апреля.
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Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
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Происшествия
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В аэропорту Красноярска РИА Новости сообщили о факте посадки, однако не подтвердили и не опровергли был ли на борту Кожемяко.
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Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
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Театры
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В Большом театре состоялась церемония вручения 25-й театральной премии "Золотая Маска".
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Происшествия
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Обновлено в 05:44
Политика
Суд в Москве продлил арест восьмерым украинским морякам
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста восьмерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе за незаконное пересечение границы России.
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Санкт-Петербургское морское бюро «Малахит» начало работу над новейшей подлодкой пятого поколения под шифром «Лайка», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 05:21
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
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Армия и оружие
СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта
Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Политика
Медведев: Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства РФ в Государственной думе.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
В Латвии заявили, что НАТО не дает развиваться экономике
Мэр латвийского города Вентспилс Айварс Лембергс посетовал, что НАТО не дает экономике страны развиваться за счет военно-промышленного комплекса.
Обновлено в 08:29
Общество
Молодую мать из Омска заставляют платить налог за подарки от мэрии
Ещё совсем недавно, в январе 2019 года, жительницу Омска Санию Абдуллину чиновники поздравляли с рождением первого в 2019 году ребёнка, а теперь, в апреле, с женщины требуют заплатить налог за подарки от мэрии — в размере 2343 рубля.
Обновлено в 08:44
Авто
Появились данные о новой генерации Renault Duster
В настоящее время кроссовер Renault Duster активно продается на европейском рынке, однако актуальная версия автомобиля до сих пор отсутствует на российском рынке.
Обновлено в 02:35
Политика
Путин заявил, что в России живут 1,2 млн граждан Таджикистана
Власти РФ предпринимают меры для обеспечения достойных условий для проживающих и работающих в стране граждан Таджикистана.
Обновлено в 09:22
Политика
Зеленский предложил избирателям пройти тест про Порошенко
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал тест для избирателей, в котором в 12 пунктах содержатся вопросы о действующем президенте Петре Порошенко, его состоянии и семье.
Обновлено в 09:04
Политика
Украина вышла из соглашения СНГ по стандартизации вооружения
"Сегодня, 17 апреля, кабинет министров Украины поддержал инициативу Минэкономразвития и прекратил для Украины действие соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между странами СНГ в сфере стандартизации вооружения и военной техники", - сказано в сообщении.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Экономика
ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России
В банковской системе России в I квартале 2019 года выявлено 8911 поддельных денежных знаков, что на 5,9% больше показателей прошлого года за аналогичный период.
Обновлено в 07:58