Экономика

Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗРБК 06:02

6 марта Минфин США в очередной раз отложил начало действия санкций против ГАЗа — на этот раз до 6 июля. Если они вступят в силу, любые партнеры могут попасть под вторичные американские санкции. «Это приведет к банкротству и национализации [ГАЗа]», — сказал Дерипаска агентству Bloomberg.
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Дерипаска не исключает вариант национализации Группы ГАЗ, если с нее не будут сняты санкции американского Минфина

Эхо Москвы09:00

Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗ

РБК06:02

Теперь и ГАЗ. Дерипаска готов отказаться от контроля над группой из-за санкций

BFM.ru07:10

Дерипаска готов снизить долю в «Группе ГАЗ»

Газета.Ru05:24

Дерипаска готов отказаться от контроля в «Группе ГАЗ», пишут СМИ

РИА Новости02:33

Дерипаска готов снизить долю в группе ГАЗ

Коммерсантъвчера в 18:09

Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»

ТАССвчера в 17:54
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Происшествия

Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством

Обновлено в 08:22
Хоккей

Малкин, Кучеров, Василевский и Сергачёв вызваны в сборную России на ЧМ

Обновлено в 01:12
Происшествия

Экс-замгубернатора Мурманской области осудили на 3,5 года колонии

Обновлено в 08:44
Политика

Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет

Правительство планирует повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора лет.
Обновлено в 08:39
Авто

Land Rover подготовил для России спецверсию Discovery Landmark

Столь значимое событие в истории модели ознаменовалось созданием специальной версии внедорожника Discovery под названием «Landmark».
Обновлено в 07:09
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Политика

Первый замглавы администрации Забайкалья умер на рабочем месте

Первый замглавы администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер на рабочем месте в среду, 17 апреля.
Обновлено в 08:43
Экономика

Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками

Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
Обновлено в 07:22
Происшествия

В Красноярске экстренно сел самолет с главой Приморья на борту

В аэропорту Красноярска РИА Новости сообщили о факте посадки, однако не подтвердили и не опровергли был ли на борту Кожемяко.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Обновлено в 04:33
Театры

Названы победители премии «Золотая маска»

В Большом театре состоялась церемония вручения 25-й театральной премии "Золотая Маска".
Обновлено вчера в 16:15
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco

«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Политика

Суд в Москве продлил арест восьмерым украинским морякам

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста восьмерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе за незаконное пересечение границы России.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина объяснила, почему на ее свадьбе не было дочери Марии

Обновлено в 08:05
Армия и оружие

Подлодку пятого поколения начали разрабатывать в Петербурге

Санкт-Петербургское морское бюро «Малахит» начало работу над новейшей подлодкой пятого поколения под шифром «Лайка», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 05:21
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта

Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Политика

Медведев: Россия передала Белоруссии предложения по интеграции

Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства РФ в Государственной думе.
Обновлено в 07:33
Политика

Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда

Обновлено в 02:31
Армия и оружие

В Латвии заявили, что НАТО не дает развиваться экономике

Мэр латвийского города Вентспилс Айварс Лембергс посетовал, что НАТО не дает экономике страны развиваться за счет военно-промышленного комплекса.
Обновлено в 08:29
Общество

Молодую мать из Омска заставляют платить налог за подарки от мэрии

Ещё совсем недавно, в январе 2019 года, жительницу Омска Санию Абдуллину чиновники поздравляли с рождением первого в 2019 году ребёнка, а теперь, в апреле, с женщины требуют заплатить налог за подарки от мэрии — в размере 2343 рубля.
Обновлено в 08:44
Авто

Появились данные о новой генерации Renault Duster

В настоящее время кроссовер Renault Duster активно продается на европейском рынке, однако актуальная версия автомобиля до сих пор отсутствует на российском рынке.
Обновлено в 02:35
Политика

Путин заявил, что в России живут 1,2 млн граждан Таджикистана

Власти РФ предпринимают меры для обеспечения достойных условий для проживающих и работающих в стране граждан Таджикистана.
Обновлено в 09:22
Политика

Депутат Рады от фракции Порошенко устроил потасовку в прямом эфире

Обновлено в 00:45
Политика

Зеленский предложил избирателям пройти тест про Порошенко

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал тест для избирателей, в котором в 12 пунктах содержатся вопросы о действующем президенте Петре Порошенко, его состоянии и семье.
Обновлено в 09:04
Политика

Украина вышла из соглашения СНГ по стандартизации вооружения

"Сегодня, 17 апреля, кабинет министров Украины поддержал инициативу Минэкономразвития и прекратил для Украины действие соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между странами СНГ в сфере стандартизации вооружения и военной техники", - сказано в сообщении.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Экономика

ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России

В банковской системе России в I квартале 2019 года выявлено 8911 поддельных денежных знаков, что на 5,9% больше показателей прошлого года за аналогичный период.
Обновлено в 07:58
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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