Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»Интерфакс 07:20
Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
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Питерцы уже ведут переговоры касательно возможного трансфера. Ковачич принадлежит "Реалу" и выступает в "Челси" на правах аренды.
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Самолет загорелся во время взлета во Внуково
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Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
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Футбол
Что нужно знать о ставках на матч «Ювентус» – «Аякс» 16 апреля
16 апреля «Ювентус» примет на своем поле «Аякс» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
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Стало известно, как будет выглядеть новый стадион «Уфы»
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